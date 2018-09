Château-Gontier, France

Le centre hospitalier du Haut-Anjou dispose désormais d'une unité de 3 lits dédiée à la médecine du sommeil et de la vigilance. Ce service va permettre aux patients de corriger leurs troubles du sommeil et de retrouver une vie personnelle et sociale de qualité.

Les troubles du sommeil concernent 10% de la population et coûtent cher à la Sécurité Sociale. Les pathologies les plus courantes sont le syndrome d'apnée (arrêt ou diminution de la respiration), le syndrome des jambes sans repos (sensations inconfortables à l'endormissement), l'insomnie chronique et le dérèglement de l'horloge biologique.

L'hôpital de Château-Gontier établit une liste des signes évocateurs pour repérer un trouble : difficultés à s'endormir, ronflement, somnolence, fractionnement du sommeil, concentration et mémoire troublées, maux de tête au réveil, sommeil non réparateur, irritabilité, douleurs, crampes nocturnes, sommeil agité, cauchemars fréquents, somnambulisme.