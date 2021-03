Château-la-Vallière : le quotidien des habitants éloignés des services d'urgence et des secours

Les habitants de Château-la-Vallière sont plus proches des urgences de Château-du-Loir (Sarthe), et pourtant, ils privilégient celles de Tours.

Vivre à la campagne, cela a des avantages comme des inconvénients, notamment celui d'être plus éloigné des services d'urgence et de secours. A Château-la-Valllière, au nord-ouest de l'Indre-et-Loire, les habitants sont à plus de trente minutes des hôpitaux de Tours. Un seuil critique face à un infarctus du myocarde par exemple.

Les urgences de Château-du-Loir, plus proches que celles de Tours, mais moins faciles d'accès

Pourtant, le centre hospitalier de Château-du-Loir, dans la Sarthe, est plus proche, à seulement 25 minutes. "Plus proche mais moins facile d'accès. On pense plus à aller sur Tours, comme c'est des grands axes, c'est plus rapide", explique Thibaut, habitant de Château-la-Vallière. Même constat pour Cécile : "La route est belle pour aller à Tours. L'hiver, s'il neige, cette route est toujours dégagée, contrairement à celle pour aller à Château-du-Loir qui traverse trois villages".

Mais ce ne sont pas les seules raisons qui poussent les Castelvalériens à privilégier Tours. "Les urgences de Château-du-Loir ne sont pas ouvertes en permanence, du coup, on ne sait jamais quand on peut être accueillis ou pas", souffle Sophie. Faute de médecins urgentistes, le service sarthois est même parfois fermé ponctuellement. Les habitants se tournent alors logiquement vers Tours, bien que le trajet soit un peu plus long. "De toute façon, dès qu'on appelle les pompiers ou le SAMU, on est redirigé vers Tours", indique Sophie.

Six millions de Français à plus de trente minutes d'un service d'urgence

Les secours arrivent par la route, mais aussi par les airs, avec l'hélicoptère du SAMU. Et pour que la prise en charge soit plus rapide, notamment en pleine nuit, la mairie a installé des projecteurs sur le terrain de rugby. "Les feux peuvent être allumés ou éteints depuis l'hélicoptère, sans avoir besoin d'appeler un élu pour qu'il vienne les allumer", expose Jean-Claude Gauthier, maire de la commune.

La mairie de Château-la-Vallière a installé des projecteurs sur le terrain de rugby pour aider l'hélicoptère du SAMU à se poser. Les explications du maire, Jean-Claude Gauthier. Copier

Les temps d'accès aux urgences sont un problème récurrent en milieu rural, si on en croit une nouvelle étude de l'association des maires ruraux de France, publiée ce lundi 15 mars. "Plus de six millions d'habitants vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence et 75% d'entre eux vivent en milieu rural", précise l'association. Et la situation ne devrait pas s'améliorer : à l'horizon 2025, 67 services d'urgence pourraient fermer, dont celui du centre hospitalier du Chinonais, à Saint-Benoît-la-Forêt.