Châteauneuf-du-Pape cherche un médecin via les réseaux sociaux

Le village de Châteauneuf-du-Pape n'aura bientôt plus de médecin généraliste : les deux praticiens en poste vont partir - l'un pour cause de retraite, l'autre pour raison familiale. Et personne ne semble prêt à reprendre le flambeau.

Les 2.200 habitants de Châteauneuf-du-Pape font grise mine : dans quelques semaines, il n'y aura plus de généraliste dans le village. Les deux médecins qui exercent actuellement vont partir : l'un prend sa retraite, et l'autre quitte le village pour des raisons familiales.

"Comment allons-nous faire ?" s'interrogent les habitants.

Il faudra se faire soigner à Orange ou Avignon. C'est la désolation. Comment expliquer qu'en 2017, aucun médecin ne veille s'installer dans un village doté d'une renommée mondiale grâce à son vin (une Châteaunevoise)

Les habitants s'inquiètent du manque de médecin Partager le son sur : Copier

Même déception pour le docteur Gérald Gallart, qui s'apprête à partir à la retraite :

Ça fait 21 ans que les gens vous font confiance, alors ça fait drôle de partir en laissant le siège vacant. Mais il y a pénurie partout (G. Gallart)

Gérald gallart Partager le son sur : Copier

Il reste quelques semaines pour trouver une solution, puisque le docteur Gallart prens sa retraite au premier avril. Sa collègue doit partir début juin.