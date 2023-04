Châteauponsac : le centre de santé de la Croix-Rouge repris par la mairie

L'annonce était très attendue par les huit salariées du site (sept infirmières et une secrétaire administrative) de Chateauponsac. Deux ans d'attente, dans l'angoisse pour Marie-Hélène Maurin. Elle est infirmière au sein du centre depuis 18 ans : "Ça a été comme un coup de masse quand on l'a appris. Au début, c'était des bruits de couloirs. Puis l'annonce officielle est tombée en 2021, à la mi-février", raconte-t-elle, "et là, on nous a dit, soit on vous trouve un repreneur, soit on vous licencie".

Elle décide donc de ne pas en rester là et se bat avec ses collègues. Elle pense d'abord à fonder une SCOP (société coopérative et participative) qui serait donc gérée par les salariées elles-mêmes. Des démarches finalement trop compliquées pour un établissement de santé. Elle se tourne donc vers la mairie "Après cet échec, on s'est dit qu'il fallait qu'on rebondisse. On a pris des renseignements à droite et à gauche et la mairie nous a finalement accompagnées".

"Il n'était pas question d'abandonner la patientèle"

Dans ce centre, 150 patients sont pris en charge chaque jour. Certains sont même soignés ici depuis des années, alors pour Alexia, une autre infirmière, c'est aussi un soulagement pour eux : "Certains nous faisaient part de leur inquiétude, on essayait de les rassurer avec les informations qu'on avait" détaille-t-elle, "ils pourront retrouver l'équipe avec laquelle ils ont l'habitude, tout restera comme avant".

Pour le maire, Gérard Rumeau, il était essentiel d'agir vite : "Il n'était pas question d'abandonner la patientèle. Ni d'augmenter ce désert médical qui existe dans le nord du département"

Car si la commune compte deux cabinets d'infirmières libérales, cela n'aurait pas suffi à soigner tous les patients, inscrits au centre. En attendant la reprise, le 1 er juin, au plus tard juillet, 100.000 euros pourraient être débloqués par la Croix- Rouge pour continuer les soins dans les meilleures conditions. Des négociations toujours en cours avec le maire de la commune.

Le centre sera lui ensuite auto-géré, sous un statut d'établissement public. Statut qui permettra notamment d'embaucher un ou deux médecins dans le futur.

L'avenir du centre d'Ambazac toujours incertain

La Croix Rouge a déjà fermé 5 de ses 7 centres de soins infirmiers en Haute-Vienne. Il ne restait que celui de Chateauponsac, mais aussi d'Ambazac. Pour ce dernier, aucune solution n'a pour l'instant été trouvé.