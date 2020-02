Châteauroux : bientôt une maison de santé avec 10 praticiens dans le quartier Saint-Jacques

L'OPAC 36 et la mairie de Châteauroux annoncent la future construction d'une maison de santé pluridisciplinaire, dans le quartier Saint-Jacques. Au total, dix praticiens vont s'installer et accueillir leurs premiers patients en septembre 2021.

Cinq médecins, deux infirmiers, deux podologues et une psychomotricienne vont s'installer dans le quartier Saint-Jacques (photo d'illustration)

Châteauroux, France

C'est un enjeu majeur dans l'Indre : la lutte contre la désertification médicale. Tout est fait pour attirer des médecins et les inciter à s'installer sur le long terme. À Châteauroux, la municipalité a fait le choix de construire une maison de santé pluridisciplinaire dans le quartier Saint-Jacques. Les travaux doivent commencer au mois de juin pour un accueil des premiers patients en septembre 2021. Dix praticiens ont déjà donné leur accord : cinq médecins généralistes, deux infirmiers, deux podologues et une psycho-motricienne.

Dix praticiens se sont déjà engagés, en attendant d'autres sans doute

"On répond à un besoin cruel des habitants", explique Richard Pez, de l'OPAC de l'Indre. "Dans le quartier Saint-Jacques, il y a une population âgée, vieillissante. Près de 40% des habitants ont plus de 65 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une pharmacie. On va maintenant avoir 10 praticiens, c'est positif", ajoute Pascal Longein, directeur général de l'OPAC 36.

Le projet est donc intéressant pour les habitants. Les premiers patients devraient être accueillis en septembre 2021. Mais les médecins sont également enthousiastes. Ils bénéficient de loyers attractifs et de conditions de travail idéales : l'aménagement intérieur va être totalement pensé en fonction de leurs exigences. "C'est une co-construction qui est très importante pour nous. Depuis le début, depuis le premier trait de crayon, l'architecte travaille avec les professionnels médicaux", se félicite Pascal Longein.

La particularité, c'est qu'une extension de la maison de santé pluridisciplinaire est déjà prévue. 136 mètres carrés supplémentaires qui seront construits en même temps que le reste de la maison. Cela permettra d'accueillir des médecins supplémentaires en cas de besoin. "Et il y a déjà des demandes. Des médecins intéressés. Ça devrait aller vite je pense", explique Richard Pez, de l'OPAC de l'Indre.