Châteauroux

Depuis début avril, une sage-femme de la maternité de l'hôpital de Châteauroux apprend aux futures mamansles techniques de respiration et de relaxation pour l'accouchement lors de séance en piscine. Les cours ont lieu à l'espace balnéothérapie du Centre de soins de suite et de réadaptation de Châteauroux. Les conjoints sont également invités à participer en fin de journée aux séances de luminothérapie.

Les bienfaits de l'eau pour la future maman

Le Centre Hospitalier de #Châteauroux crée des ateliers de préparation à la naissance pour femmes enceintes, dans l'espace #balnéothérapie du centre de soins de suite et de réadaptation. Explications avec Nelly Bonnet, sage-femme à la #maternitépic.twitter.com/9tJKx4bEcz — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 5, 2018

"Une femme enceinte en fin de grossesse a toujours une sensation de lourdeur de son corps, des jambes, du ventre... cette sensation est allégée dans l'eau" explique du Docteur Françoise Bandaly, chef du service mère-enfants du Centre Hospitalier de Châteauroux. Il y a aussi un aspect psychologique. "Les femmes enceintes ont un rapport privilégié avec l'eau, leur enfant baignant lui-même dans le le liquide amniotique, donc en milieu aquatique, lorsqu'elles sont dans l'eau elles se sentent en symbiose avec leur enfant".

Pas besoin de savoir nager"

Le Docteur Françoise Bandaly, chef du service mère-enfants du Centre Hospitalier de Châteauroux © Radio France - Jonathan Landais

"Le cours est _une préparation pratique des efforts expulsifs et des efforts d'apnée_, en général les mouvements d'expulsion se font en apnée, donc on leur apprend la même chose dans l'eau, mais il n'y a pas d'obligation à savoir nager pour participer à cette préparation puisqu'on a pied partout dans la balnéo". Les cours sont proposés par la sage-femme lors de l'entretien du quatrième mois de grossesse et les exercices sont pratiqués entre le milieu du septième mois de grossesse, jusqu'au début du neuvième mois.

1.300 naissances en 2017

Le Centre Hospitalier de Châteauroux a enregistré l'an dernier (2017) 1.300 naissances, un chiffre quasi stable par rapport à 2016 (- 10 naissances). Le pôle mère-enfant de l'hôpital de Châteauroux dispose d'un service de 38 lits et l'espace balnéothérapie peut accueillir jusqu'à deux fois six femmes enceintes par semaine (12 mamans maximum pour l'instant).

PRATIQUE : Le Centre de soins de suite et de réadaptation de Châteauroux (CSSR) est situé au 16, rue Claude Nicolas Ledoux. Le numéro de téléphone pour contacter le service mère enfants du CH de Châteauroux : 02 54 29 60 94, ouvert de 9h à 17h. (numéro disponible au standard).