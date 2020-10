Châteauroux : face au non respect des consignes sanitaires, le maire demande la fermeture des bars à 23 heures

Le non respect de certaines consignes sanitaires semble inquiéter et agaçer le maire de Châteauroux. Dans un message posté sur Facebook, Gil Avérous déplore le "non respect répété des consignes dans et aux abords de certains bars ce week-end et ce malgré les mises en garde nombreuses ces derniers jours". Des comportements qui conduisent le premier magistrat de la ville à hausser le ton. Le maire de Châteauroux annonce qu'il sollicite officiellement le préfet de l'Indre Thierry Bonnier pour que celui-ci prononce "sans délai la fermeture des bars (pas les restaurants) chaque soir au plus tard à 23 h et pour une durée d’au moins 4 semaines"

Capture d'écran - Facebook