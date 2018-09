A Châteauroux, l'Etablissement français du sang souffle ses 50 bougies. C'était l'occasion de mettre à l'honneur des donneurs qui ont fait plus de 250 dons de sang.

Dans l'Indre, en 2017, on compte 6.517 donneurs.

Châteauroux, France

Le site de l'Etablissement français du sang de Châteauroux fête ses 50 ans. Ce site, avenue de Verdun, est un site important parce qu'on y a réalisé près de 1.400 dons en 2017. Autrement dit, dans l'Indre, quasiment un don sur 10 est fait là-bas. Pour cet anniversaire, une petite dizaine de donneurs ont été invités et surtout, récompensés. Chacun d'entre eux a fait plus de 250 dons au cours de sa vie. C'est le cas d'André Guillemet, il habite Chassignolles, près de La Châtre et ce héros a donné 424 fois son sang au cours de sa vie.

André a aujourd'hui 69 printemps et il a fait son premier don de sang lorsqu'il en avait 26. "Un jour, un collègue m'a dit qu'il allait au don du sang, il m'a demandé si je voulais venir donc j'y suis allé et puis après, j'ai continué", explique-t-il.

Il avait la possibilité de se dégager du temps car il fallait compter quasiment deux heures à l'époque. "J'ai travaillé à la DDE de 1972 à 2004. Au départ, on nous donnait une demi-journée pour aller faire un don du sang", souligne André Guillemet. Ensuite, il a changé de travail et pour ne pas perdre sa routine, il a adapté son emploi du temps. Il allait donner son sang avant de commencer sa journée de travail.

Un homme peut donner son sang six fois par an et une femme, quatre fois

De toute façon, il n'aurait pas arrêté. "C'est naturel. Soit on a le besoin de donner aux autres, soit on ne l'a pas. Moi, je l'ai et cela fait partie de moi", reconnaît le sexagénaire. Désormais, il affole les compteurs avec 424 dons de sang.

Il compte bien continuer pendant encore deux ans. De toute façon, à 71 ans, il aura atteint la limite d'âge alors il essaie de trouver la relève, en rassurant. "Cela ne fait pas mal ! J'ai toujours dit que c'était une plaisanterie de donner son sang !", estime-t-il. C'est bien pour cela qu'André n'a pas de mal à faire six dons de sang par an, c'est le maximum pour un homme. Il est fixé à quatre pour une femme.

Le centre castelroussin de Châteauroux est ouvert le lundi et le mardi de 14 heures à 19 heures. Il est fermé le mercredi et ensuite, du jeudi au samedi, il est ouvert de 8 heures à 12h30.