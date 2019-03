Châteauroux : l'hôpital produit trois clips vidéos pour attirer de jeunes internes

Châteauroux, France

L'hôpital de Châteauroux est en pleine opération séduction, il veut attirer de jeunes internes. Trois clips vidéos ont été réalisés pour promouvoir l'hôpital. Le premier, consacré au plateau technique, a été publié sur les réseaux sociaux mi-mars. Dans les semaines qui suivent, le SAMU / SMUR et le centre d'enseignement de soins d'urgence (CESU) sont aussi à découvrir.

Dans ce CESU, la docteure Christine Patot est la responsable de formation. Pour elle, les jeunes de Tours ou de Limoges doivent venir se former ici et pas ailleurs. "Nous avons _des mannequins de simulation qui permettent d'avoir un patient factice_. On peut aller de la simple détresse respiratoire jusqu'à l'arrêt cardiaque. On peut s'améliorer car on peut refaire les gestes à l'infini", explique la médecin.

Faire venir les internes de Tours et de Limoges

L'idée est de montrer que l'hôpital a tout pour attirer les jeunes internes, et surtout, pour les faire rester. Le docteur Christine Patot a plusieurs exemples en tête, notamment deux sœurs jumelles qui travaillent ici à l'hôpital de Châteauroux, mais aussi elle-même :

Il y a une ambiance conviviale et efficace et moi qui suis arrivée depuis peu de temps, c'est aussi ce qui m'a fait rester au sein de cet hôpital. J'ai quelques années derrière moi et toutes les expériences que j'ai eues me font dire que c'est là que j'ai envie de me poser"

L'hôpital a déboursé 7 000 euros pour créer ces trois vidéos. La première vidéo est à retrouver ici ou sur le site de l'hôpital de Châteauroux / Le Blanc :