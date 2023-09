Châteauroux : la première pierre du centre de radiothérapie du centre hospitalier est posée

C'est officiel : la première pierre du centre de radiothérapie de l'Indre a été posée sur le chantier, au sein du centre hospitalier de Châteauroux. Un projet qui aura mis plusieurs années avant de voir le jour, mais qui est essentiel pour le territoire, a souligné le préfet de l'Indre Thibault Lanxade . "L'absence de centre de radiothérapie dans l'Indre obligeait les patients à se rendre dans d'autres départements pour se soigner, et donc à faire un certain nombre de kilomètres, on compte entre 800 et 1.000 patients qui sont concernés", détaille le préfet. "Ça répond directement à une offre de soins adaptée qui limitera les fatigues dues aux transports et améliorera le confort des patients."

La directrice du centre hospitalier de Châteauroux Evelyne Poupet souligne aussi un projet qui "va faire la complétude du parcours patient, la proximité est très importante pour les patients". Elle cite notamment le cas du SSR en rééducation de pathologies cardio-vasculaires : "Maintenant qu'on l'a ouvert, les personnes se font soigner sur place, il y a beaucoup moins de renoncement aux soins contrairement à la période où on les dirigeait vers Bois-Gibert, qui est loin surtout pour des patients qui continuent de travailler."

Les plans du centre de radiothérapie de Châteauroux. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Selon Evelyne Poupet, la cancérologie est une priorité dans l'Indre : "nous en avons fait une filière de soins prioritaire de notre projet médical de territoire. Surtout que les patients qui sont en double thérapie, chimiothérapie et radiothérapie, ne venaient pas faire leur chimiothérapie à Châteauroux, donc on perdait des patients, et là ils pourront tout faire à proximité de leur lieu de vie."

"A peu près la moitié des patients qui se font diagnostiquer un cancer ont besoin de radiothérapie à un moment de leur parcours, soit quand ils vont guérir de leur cancer, soit dans la prise en charge palliative", développe le docteur François Compagnon, oncologue au centre Saint-Jean de Saint-Doulchard dans le Cher. "Ce sont des soins qui ne sont pas invasifs, qui ne font pas mal, et qui traitent les symptômes facilement." Mais la radiothérapie se fait par séances répétées : "le patient passe finalement plus de temps sur la route qu'en soin, car ce sont des séances courtes, de 10 minutes, habituellement tous les jours de semaine. Donc le fait d'avoir un centre de proximité évite les longs trajets et améliore le confort." Et surtout, un centre proche de chez soi réduit les délais de prise en charge : "en cancérologie, le temps est l'ennemi numéro 1 : on peut passer d'une maladie curable à incurable car on a perdu 3 mois !"

Un centre de formation pour attirer de nouveaux soignants

La concrétisation de ce projet de centre de radiothérapie à Châteauroux a pourtant créé beaucoup de remous dans l'Indre et le Cher. En 2021, l'ARS n'a pas retenu le projet d'un centre de radiothérapie indépendant, et a préféré détacher des professionnels de santé du centre de radiothérapie de Saint-Doulchard dans le Cher. L'Indre étant un désert médical , la question d'attirer de nouveaux soignants dans le territoire est crucial. "Notre credo au centre Saint-Jean est que si vous voulez recruter des manipulateurs radios, il n'y a rien de mieux que de les former chez vous", explique le docteur François Compagnon.

C'est pour cette raison que le centre de radiothérapie de l'Indre sera également un centre de formation. Et François Compagnon veut appliquer la même méthode qu'au centre Saint-Jean de Saint-Doulchard : "On met en place une campagne d'aides aux étudiants avec des bourses, on leur met à disposition des logements, on fait des bourses d'engagement le temps de leurs études avec un engagement de leur part de venir travailler après, et en général ceux qui sont satisfaits de leur formation restent. En ce moment, il y a une vraie carence de manipulateurs radio dans des établissements qui ont des IRM mais pas de manipulateurs, ce qui est un obstacle à l'accès aux soins. Et c'est pareil pour les internes en médecine ou les physiciens : quand les gens se sentent bien quelque part, en général ils ne vont pas chercher ailleurs, ou bien ils reviennent."

Les travaux du centre de radiothérapie devraient s'achever à l'été 2024, avec une ouverture prévue en septembre 2024. Une équipe d'une quinzaine de soignants y travailleront.