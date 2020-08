Châteauroux : le masque devient obligatoire sur les marchés à partir de samedi

Les Castelroussins vont devoir s'habituer à porter le masque pour faire leur marché. A partir du samedi 15 août, le port du masque devient obligatoire sur tous les marchés de Châteauroux. Décision annoncée ce jeudi soir par le maire Gil Averous. Chaque samedi, la mesure s'appliquera de 7h à 14h sur les marchés place de la République, place Monestier, place Voltaire et rue Wilson. Le port du masque sera également obligatoire pour les autres marchés de Châteauroux en semaine dans les quartiers de la ville. Gil Averous annonce également un renforcement des contrôles dans les bars, restaurants et commerces où le port du masque est déjà un impératif depuis le 20 juillet. "Les Castelroussins sont déjà de bons élèves en la matière, il nous faut rester vigilant pour éviter une reprise de l’épidémie et un reconfinement", justifie le maire de Châteauroux sur Facebook.