A Châteauroux, le médecin prescrit...du karaté

A partir de ce mercredi, les médecins pourront prescrire certaines activités physiques adaptées à des personnes atteintes d'une affection longue durée. Ceux qui participent déjà à ces activités en voient les bienfaits, comme au Karaté club de Châteauroux.

Les personnes atteintes d'une affection longue durée se verront peut-être prescrire du sport... par leur médecin ! Le décret officiel est paru ce mercredi. Ainsi des médecins pourront proposer à des patients souffrant par exemple de diabète ou de certains types de cancer de pratiquer un sport de manière adaptée. Ces cours existent déjà, notamment dans l'Indre, au Karaté Club de Châteauroux. Des femmes atteintes de cancer du sein y ont un cours dédié depuis deux ans.

A première vue rien n'est vraiment différent d'un cours de karaté complet. On commence par l'échauffement puis les katas, des enchaînement de mouvements et de postures. Le cours a toutefois été adapté. Rolland Broc est le directeur du Karaté Club de Châteauroux. "On ne fait pas de contact, on ne fait pas de pompes, pas de combats, on est vraiment juste dans le gestuel, mais on conserve l'esprit du karaté et des arts martiaux", explique-t-il. Rolland Broc a souhaiter créer ce cours après la grave maladie de l'un de ses amis. Il a ensuite pris contact avec un médecin qui l'a suivi dans l'aventure.

Les cours de Karaté santé se déroulent quasiment comme un vrai cours, les combats et certains mouvement en moins. © Radio France - Anne-Charlotte Costabadie

C'est ce médecin qui a conseillé à Marie-Laure et Sandrine de rejoindre le projet pilote il y a deux ans. Depuis elles sont toujours en traitement pour leur cancer du sein mais ont aussi décroché leur ceinture jaune, et elles ne comptent pas s'arrêter de sitôt. "C'est une discipline qui nous évade, qui soulage les douleurs musculaires, articulaires", assure Marie-Laure. Sandrine de son côté trouve qu'elle n'a "pas le temps de somatiser les douleurs, l'organisme joue le jeu, il va voir ailleurs, il ne pense pas à tous les petits désagréments qu'on peut avoir suite au traitement".

Nicole vient de commencer, Maris-Laure lui avait conseillé de venir. "Au début quand elle m'a dit karaté, je me suis dit ça ne va pas non non", s'amuse-t-elle. Nicole en est depuis à sa troisième séance. "Il n'y a pas de regards désagréables autour, ils sont très sympathiques, très à l'écoute", ajoute-t-elle, précisant qu'elle compte désormais elle aussi passer sa ceinture jaune.

Des modalités qui restent à définir

Pratiquer une activité sportive, c'est aussi utile pour l'après. elle permet de réduire de 30% le risque de récidive de cancer du sein. A préciser, ces cours ne seront pas, à priori, pris en charge par la Sécurité sociale, certaines mutuelles proposent en revanche déjà des remboursements. Les tarifs et la création des cours dépendra également de chaque club.