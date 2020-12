Châteauroux : le nombre de tests Covid-19 explose à l'approche des fêtes

Les pharmacies, laboratoires et infirmières libérales de Châteauroux constatent une hausse importante de la demande en tests Covid à l'approche des fêtes. Des patients désireux de se faire tester pour éviter les contaminations pendant les festivités de fin d'année.

Pour s'assurer de ne pas contaminer leur entourage à la Covid-19 pendant les repas de fin d'année, les castelroussins vont se faire tester. Dans les laboratoires et pharmacies de la ville qui proposent ce service, la demande augmente fortement depuis quelques jours.

La pharmacie Gambetta a même transformé une partie de l'officine. Une entrée et une partie de la boutique ont été condamnées pour laisser la place à un barnum et un accès séparé pour les personnes avec un rendez-vous. Chaque jour, les pharmaciens se relaient pour faire une dizaine de prélèvements.

Un planning chargé

"Je vais être en contact avec des personnes à risque pendant les fêtes. Je préfère être sûre, on ne sait jamais. J'ai pris rendez-vous samedi, j'ai pris mes précautions mais aucun problème pour avoir un créneau", raconte une étudiante venue se faire tester. Une fois le prélèvement naso-pharyngé effectué avec un écouvillon, elle obtient ses résultats en un quart d'heure.

Le docteur Fabien Hanard effectue les prélèvements de la pharmacie Gambetta. Il ne réalise que des tests antigéniques, au résultats plus rapide mais moins fiables. Depuis quelques jours, il constate que la demande explose : "Avec les fêtes qui arrivent, on constate un très grosse augmentation de demandes. On reçoit entre 40 ou 50 appels par jour pour prendre rendez-vous." Le carnet de rendez-vous de la pharmacie affiche complet jusqu'à la fin de l'année.

Nouveau centre de test

Le laboratoire Laborizon ABO+ du docteur Traboulsy fait le même constat. Son laboratoire réalise entre 50 et 60 tests RT-PCR par jour. "Il a y eu une baisse des demandes il y trois semaines. Mais depuis quelques jours, elle grimpe." Pour faire face, le laboratoire de l'avenue Marcel Lemoine se démultiplie pour faire face. "On ouvre un centre de dépistage Covid place Sainte-Hélène ce lundi. On va pouvoir tester de 11 à 14 heures tous les jours du lundi au vendredi, avec ou sans rendez-vous", détaille-t-il.

Une tendance qui se confirme aussi chez les infirmières libérales. Le docteur Jérôme Viale du laboratoire Bio Medi Qual leur remet régulièrement des kits de tests à utiliser chez leur patients à domicile. "Jusqu'à maintenant, notre stock de kits tenait deux ou trois jours. Mais récemment, ils s'épuisent avant la fin de la journée", affirme-t-il.

L'explosion du nombre de tests intervient alors que le nombre de contaminations repart, elle aussi, à la hausse. 191 cas de Covid pour 100 000 habitants dans le Cher, 101,3 dans l'Indre ce jeudi.