A Châteauroux, le retour des maladies d'hiver... en plein mois d'août !

Nous sommes en plein coeur de l'été et pourtant, aux Urgences Médicales de Châteauroux, 3 patients sur 10 consultent depuis quelques jours pour une gastro-entérite ! La faute notamment aux grandes variations de températures.

Les virus n''ont pas pris de vacances ! A Châteauroux, l'UM 36 constate le retour bien avant l'heure des maladies qui riment d'ordinaire avec "hiver". Jusqu'à présent, le réseau Sentinelles, dont les chiffres sont publiés une semaine plus tard, n'a pas constaté de gros pic dans la région, contrairement à certaines zones du sud de la France. Mais ce lundi 14 août, au cabinet de l'UM, 3 malades sur 10 consultaient pour une gastro ! Les patients souffrant d'une angine sont eux-aussi anormalement nombreux.

Le nombre de malades pour 100 000 habitants lors de la semaine du 31/07 au 06/08 - Capture d'écran Réseau sentinelles

Pierre, retraité, en est la preuve a lui tout seul. En ce début d'après-midi, pourtant chaud, il vient consulter avec un gros manteau bleu sur le dos. "Ce n'est pas de trop", plaisante-t-il, "j'ai froid et j'ai un peu plus de 38° de fièvre". Une bonne angine. "Je ne sais pas comment j'ai pu attraper ça !"

Changements brutaux de températures

Ce retour en force serait-il dû à la météo capricieuse des derniers jours ? "C'est probable"', avance le Docteur Camara, particulièrement occupé en ce moment. "On peut penser notamment aux barbecues les soirs où il a fait très frais". Pas de grosse inquiétude cependant car les symptômes présentés par les malades sont moins forts qu'en hiver. Le médecin reste malgré tout un peu étonné. "Au départ, je doutais même de mon diagnostic," sourit-il.

Voltarène, Smecta, Spasfon... Revoilà donc les médicaments star du mois de janvier. Pour éviter de goûter à ce cocktail, les conseils du médecin sont les mêmes et surtout adressés à l'entourage des malades. "Lavez-vous les mains le plus souvent possible !"