Châteauroux : les pharmacies dans le flou pour la vaccination Covid

Le nouveau vaccin anti-Covid pourra être administré par les pharmaciens et par les sages-femmes. Ce n'était pas possible avec les doses de Moderna et de Pfizer, stockées dans des conditions très particulières. Mais le sérum du laboratoire AstraZeneca est plus simple d'utilisation et de stockage. Dans les officines de Châteauroux, la demande grimpe déjà, alors que ce vaccin, troisième a être autorisé en France, n'est pas encore arrivé sur le territoire.

Les clients de la pharmacie Gambetta sont déjà dans les starting-blocks. "Depuis ce matin le téléphone arrête pas de sonner", glisse Marie-Dominique Decanter, docteur en pharmacie. Même si elle croule sous les demandes, le docteur Decanter ne peut pas encore planifier de rendez-vous. En revanche, elle sait déjà que les trois pharmaciens de son officine vont devoir se consacrer à la vaccination à plein temps.

Combien de doses dans les officines ?

Le laboratoire AstraZeneca s'est engagé à livrer 2,5 millions de doses à la France. Pour l'heure, les autorités de santé n'ont pas détaillé le nombre de vaccin destiné aux pharmacies de ville. Mais Marie-Dominique Decanter parvient tout de même à obtenir quelques informations grâce aux grossistes dont elle est cliente. "On aura plus un manque de vaccins qu'un manque de bras pour le faire. Il est prévu 450 000 doses pour toutes les pharmacies de France pour la vaccination destinée aux médecins. Ça va être un peu compliqué", constate-t-elle.

Une deuxième phase d'injections du vaccin AstraZeneca concernera ce que le docteur Decanter appelle "public-cible" : les 50-64 ans présentant des comorbidités. Le docteur Decanter estime que les officines devraient disposer de 700 000 doses de ce vaccin destinées à cette tranche d'âge : "on ne sait pas trop ce qu'on aura en stock, j'espère que ça ne sera pas comme le vaccin de la grippe".

Flou total

Tous les pharmaciens ne sont pas égaux devant l'accès à ces informations. Du côté de la pharmacie Denanot, quelques centaines de mètres plus loin, l'incertitude règne. "Est-ce qu'il faudra prélever les doses dans un flacon, ou est-ce-que ce sera des seringues pré-remplies ? Est-ce-qu'il faudra garder les gens dans la pharmacie pour voir s'ils font une réaction allergique ou pas ? On ne sait pas", s'interroge l'adjoint.

Avant toute piqûre et toute diffusion du mode d'emploi, le gouvernement doit confirmer la recommandation de la Haute Autorité de Santé pour que les premières doses du vaccin AstraZeneca fassent leur arrivée en France.