Châteauroux : opération Halloween à l'Etablissement français du sang

Citrouilles, toiles d'araignée, squelettes et hémoglobine ... Le décor de la Maison du don de Châteauroux change pendant cette opération Halloween organisée par l'EFS Centre - Pays de la Loire du lundi 26 au dimanche 31 octobre. L'objectif : collecter un millier de dons.

Ambiance Halloween à la Maison du don de Châteauroux © Radio France - François Chagnaud

"Nous mettons en place des opérations comme celles-là pour dire au grand public que ce n'est pas la peine de se faire un sang d'encre avant d'aller donner le sien !", glisse Stéphanie Larrère, chargée du développement des collectes à l'EFS Châteauroux.

"Nous avons toujours besoin de sang", poursuit-elle. Pas de pic de demande comme après le premier confinement, mais les besoins sont constants. Et le risque de voir le nombre de donneurs diminuer à cause du nouveau confinement plane.

Inciter les donneurs

Pour faciliter les démarches et attirer un plus large public, la Maison du don fonctionne sur rendez-vous. "Cela nous permet d'avoir moins de personnes en même temps. Nous mettons en place tout ce qu'il faut pour garantir la sécurité de tous", explique Stéphanie Larrère. Tout en ajoutant un aspect pratique : pas de queue à la Maison du don, et l'assurance de passer moins d'une heure sur place.

Les collectes décentralisées continuent à avoir lieu. Elles ont eu lieu à Valençay, Lignac et Issoudun entre le lundi 26 et le dimanche 31 octobre. "Ces collectes ont très bien marché. Nous avons obtenu les objectifs que nous nous étions fixés", assure Stéphanie Larrère. Entre 50 et 70 poches de sang ont été collectées dans chacune de ces communes.

Après le déconfinement de mai, les opérations déprogrammées avaient pu reprendre. Les hôpitaux ont donc eu des besoins importants en sang. Le nombre d'accidents de la route, qui nécessitent des transfusions, avaient également bondi.