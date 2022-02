Châteauroux : un Fibroscan permet d'éviter une biopsie pour détecter les maladies du foie

C'est une machine qui va révolutionner la prise en charge des patients. La clinique Saint-François à Châteauroux va être équipée d'un Fibroscan dans quelques jours. C'est un nouvel appareil d'imagerie médicale permettant de diagnostiquer certaines maladies du foie, sans passer par l'étape assez invasive de la biopsie.

"Ça permet d'éviter un geste qui faisait peur aux patients : la biopsie hépatique, qui est parfois douloureuse et pas d'une totale innocuité, explique le Dr Guillaume Deest, hépatologue à la clinique Saint-François de Châteauroux. Avec le Fibroscan, c'est un examen totalement indolore et non invasif qui permet de mesurer le degré de stéatose, c'est-à-dire de foie gras, et ce qu'on appelle la fibrose, qui est la lésion élémentaire de la cirrhose".

On va vraiment avoir une prise en charge tout à fait optimale pour les patients

Invité de France Bleu Berry ce mardi, il précise qu'avec le Fibroscan, les examens pourront être "plus facilement répétés, contrairement à une biopsie du foie". Selon lui, "cela va s'intégrer dans la prise en charge globale de l'obésité qui se fait à la clinique depuis un parcours global".

Pour présenter ce nouveau dispositif et pour sensibiliser aux maladies du foie, la clinique Saint-François organise une journée de dépistage et de prévention, ce mardi 2 février de 9h à 17h.

