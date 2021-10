Châteauroux : un institut de formation d'ambulanciers s'installe au sein de l'hôpital

Une nouveauté au sein de l'hôpital de Châteauroux. L'institut de formation d'ambulanciers (IFA) a été inauguré le mardi 5 octobre, dans les locaux de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et l'institut de formation d'aides-soignants (IFAS). De quoi répondre à la problématique du secteur qui a du mal à recruter dans le département.

Il accueille 21 futurs ambulanciers, actuellement en formation. Ils font partie du dispositif Défi, mis en place par la Région Centre-Val-de-Loire, pour former des demandeurs d'emploi et les mettre en contact directement avec des entreprises qui recrutent.

Actuellement, il manque environ 150 ambulanciers dans l'Indre. "Nous avons vraiment des difficultés à recruter. Au niveau de Pôle emploi, les demandes n'étaient pas pourvues. Toutes les sociétés recherchent régulièrement, trois ou quatre postes chaque année", explique Mickael Dejoie, directeur des ambulances Métivier à Valencay.

21 personnes en formation cette année

Il se réjouit de l'ouverture de cet institut à Châteauroux et du dispositif Défi. "C'est un premier pallier qui est franchi, estime-t-il. Il y a 21 candidats aujourd'hui, on espère qu'ils seront tous diplômés et qu'ils seront dispatchés dans les différentes structures du département. On aura encore d'autres besoins, donc on espère d'autres sessions seront ouvertes dans les années à venir".

Dans la promotion, qui sera diplômée en janvier, les profils des élèves sont très différents. "De tout parcours, de mondes et d'environnement différents. Certains ont moins de 25 ans, d'autres plus de 50 ans, souligne Patrice Mercier, actuellement en formation. C'est ça qui fait la force de ce métier et de notre groupe. On apprend beaucoup en cours et en stage. C'est un très très beau métier".

"Cet institut était attendu depuis très très longtemps par les employeurs, rappelle Hélène Bonneaud, coordinatrice des instituts de formation de Châteauroux, qui souligne que cette formation s'est construite en partenariat avec le département du Cher. On va proposer cette formation une année à Châteauroux, l'année suivante à Bourges pour une vingtaine d'élèves à chaque fois". Pour s'inscrire à cette formation, il faut s'adresser à Pôle emploi.