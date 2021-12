Châteauroux : un nouveau centre de santé inauguré et trois médecins recrutés

Un nouveau centre de santé, le premier du département, a été inauguré ce samedi 18 décembre à Châteauroux. Le projet a pu voir le jour grâce à un partenariat entre la région Centre-Val de Loire et la ville de Châteauroux. Trois médecins salariés sont recrutés. Une bonne nouvelle pour le territoire, où trouver un médecin relève souvent du parcours du combattant. La densité médicale dans notre région est parmi les plus faibles de France. Avec ce centre de santé, la région et la ville souhaitent lutter contre la désertification médicale.

Rendre l'accès aux soins plus facile

Tout part d'un constat simple : la difficulté d'accès au soin. "C'est catastrophique, à-peu-près 20 % de la population n'a plus de médecin traitant, indique le docteur Laurence Philippe, présidente de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé. Quand vous arrivez dans le territoire et que vous cherchez un médecin traitant, personne ne vous ouvre ses portes parce que les médecins sont déjà débordés, les gens se retrouvent sans issue pour en trouver un".

Avec le vieillissement du corps médical, les médecins sont de moins en moins nombreux. Il y a encore dix ans, plus de 200 praticiens exerçaient dans l'Indre, contre 124 aujourd'hui. D'où le recrutement de trois d'entre eux par le centre de santé. Parmi eux : le docteur Aurélie Fradet. Avant d'arriver à Châteauroux, elle pratiquait en Haute-Vienne mais les conditions de travail l'ont attiré dans le Berry. "Le fait de travailler en collaboration avec d'autres médecins ou une assistante médicale m'a intéressée, explique-t-elle. Dans nos cabinets, on est souvent isolés. Là, je vais pouvoir échanger".

En priorité, le centre va traiter les patients atteints de pathologies chroniques, notamment la tension, le diabète ou encore la maladie de Parkinson. Ces patients ne trouvent jamais de médecin pour les prendre en charge. "On va leur faire reprendre un parcours de santé normal et dès qu'ils retrouveront un médecin traitant, on les laissera à leur médecin, précise Aurélie Fradet. On est juste une solution d'attente dans ce maillage territorial".

Avec ce centre, 1.000 à 3.000 patients pourront être soignés.

Retenir les médecins

Le centre de santé veut retenir les médecins récemment installés dans l'Indre. Le peu de médecins continuant à exerçant dans le département se retrouvent avec trop de patients à soigner. "Il ne faut pas augmenter la charge de travail des médecins, elle est déjà bien trop élevée, insiste le docteur Laurence Philippe. Quand vous faites trop travailler quelqu'un, il finit par s'user prématurément. C'est contre-productif, on aboutit à des désinstallations prématurées, il nous faut donc trouver un équilibre".

La centre de santé espère garder ses praticiens en répartissant la charge de travail. "Le projet, c'est déjà de rendre durable ce centre. Soyons humbles, il faut qu'on le pérennise, précise-t-elle. C'est un atout supplémentaire en attendant que chacun puisse retrouver un médecin traitant, ce qui va prendre encore quelques années".

Bientôt une deuxième maison de santé

Ce n'est peut-être qu'un début. Une maison de santé va également ouvrir ses portes en février prochain à Châteauroux. La région voit déjà plus loin : une deuxième maison de santé pourrait voir le jour d'ici à trois trois.

À terme, la région veut faire venir 300 médecins salariés en Centre-Val de Loire d'ici 2028. Pour les attirer, elle compte les salarier. "Des jeunes qui sortent aujourd'hui de formation se demandent s'ils veulent devenir médecins libéraux. Certains préfèrent être salariés au début de leur l'exercice, ceux-là, on les prend", explique François Bonneau, président de la région.

"On fait vraiment un gros travail de communication pour dire aux médecins qui ont envie d'être salariés que ça peut se faire en Centre-Val de Loire", conclut François Bonneau.

La région veut également ouvrir 125 maisons de santé d'ici trois ans et 50 centres de santé d'ici sept ans. Pour l'instant, le Centre-Val de Loire compte 100 maisons de santé et quatre centres régionaux.