Châteauroux : un succès pour l'unité d'accouchement physiologique de l'hôpital

Depuis la création en 2014 de l'unité physiologique à l'hôpital de Châteauroux, 221 femmes ont accouché sur place. Elles y trouvent un accompagnement personnalisé et une plus grande liberté dans le déroulement de l'accouchement.

Dans la salle d'accouchement, tout est fait pour que la future maman soit le plus à l'aise possible

Châteauroux, France

L'accouchement est un moment à la fois merveilleux et angoissant. Pour limiter le stress, les hôpitaux développent de plus en plus des unités physiologiques. Le principe est de laisser une plus grande liberté aux femmes. Il n'y a par exemple pas d'obligation d'accoucher sur le dos, en position allongée. À Châteauroux, l'unité physiologique a été créée en 2014. 221 femmes y ont déjà accouché. C'est un lieu rassurant. "Les mamans se sentent en sécurité quand elles viennent ici. Chacune est suivie par une sage-femme. La future maman ne se sentira pas abandonnée avec des sensations intenses, nouvelles, qu'elle ne va pas forcément savoir gérer", explique Florence Lauchet, elle-même sage-femme et responsable de l'unité physiologique de l'hôpital de Châteauroux.

Un soulagement pour beaucoup de mamans

La salle d'accouchement de l'unité physiologique est conçue pour être un cocon. Des lumières tamisées, une fresque murale pour mettre un peu de couleur. L'accouchement peut se faire sur le dos, mais aussi assis ou debout. Le matériel médical est caché derrière une porte coulissante pour ne pas générer de stress. Et une "liane" permet à la femme enceinte de faire des mouvements pour supporter la douleur des contractions. "On se sent en confiance ici. Je n'étais pas affolée, je me sentais bien", confirme Sarah.

Céline est maman de trois enfants. Ses deux premiers sont nés avant la création de l'unité physiologique. "On m'a un peu obligée à accoucher sur le dos. On m'a mis un masque. Mais j'ai quand même eu mal", témoigne cette mère de famille. La naissance de son troisième enfant à l'unité physiologique a été beaucoup plus simple. "J'ai fait la différence ! J'ai pu accoucher comme je voulais. J'étais beaucoup plus rassurée que pour la naissance de mes deux premiers enfants", poursuit Céline.

L'unité d'accouchement physiologique de Châteauroux sera renforcée à partir du 6 janvier. Il y aura désormais quatre sage-femmes de plus.