Don du sang à Châteauroux : "Juste une heure pour sauver trois vies", appellent les organisateurs de collectes

"Juste une heure pour sauver trois vies", insiste le docteur Mélanie Bacanu, la responsable des prélèvements en Berry. "C'est extrêmement important. Le sang artificiel n'existe pas aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux dons qu'on peut soigner, guérir des malades tous les jours". Une collecte était organisée ce mercredi 9 septembre au café Équinoxe à Châteauroux.

Car en ce moment, les stocks de sang sont très bas. "Il y a toujours u ngros besoin au moment de la rentrée, c'est comme ça tous les ans", remarque Anaïs Pillard, infirmière préleveuse à l'Établissement français du sang. Un besoin qui s'est accru depuis le début de l'été, avec la reprise des interventions hospitalières, qui avaient été freinées pendant le confinement. "Quand ils ont pu opérer à nouveau, certains chirurgiens ont doublé leur activité, donc c'est important de pallier ce manque", explique-t-elle.

Trouver des nouveaux donneurs

Pour réussir à alimenter les stocks, en situation critique, il faut trouver de nouveaux donneurs. "C'est la première fois que je viens", raconte Renan, allongé sur le lit, en train de donner son sang. "J'étais un peu anxieux au début, mais tout va bien ! C'est important de donner. Je me dis qu'un jour, je pourrais en avoir besoin. Donc c'est la moindre des choses de donner le mien".

Donner mon sang, c'est presque un plaisir parce que je sais que ça rend service

À côté de lui, Marc est un habitué. "Je donne mon sang depuis 52 ans ! Fils de donneurs, tous mes frères et soeurs étaient donneurs, mes enfants sont donneurs. C'est un geste civique. Donner mon sang, c'est presque un plaisir parce que je sais que ça rend service", confie-t-il.

Un peu plus loin, en train de manger un casse-croûte pour reprendre des forces après avoir donner son sang, Ibrahim est fier d'avoir participé. "J'ai entendu qu'il manquait du sang, je me suis dit qu'il fallait aider... Je n'avais rien à faire, alors autant faire quelque chose de bien", raconte le lycéen.

Comment donner son sang ?

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, et peser au moins 50 kilos. À l'accueil, le médecin vous poser un certain nombre de questions pour savoir si vous pouvez donner. Il faut attendre huit semaines entre deux dons de sang. Pour trouver l'Établissement français du sang ou la collecte la plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site du don du sang.