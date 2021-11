Chateauroux : une collecte de sang pour repérer les donneurs de "sangs rares"

Tout au long de la semaine l'Etablissement Français du Sang mène des actions pour sensibiliser à la problématique des groupes sanguins rares à travers la France. Dans l'Indre, une collecte est organisée ce mercredi 17 novembre 2021 à Châteauroux au café Equinoxe. Elle est ouverte à tous mais l'EFS espère grâce à elle, trouver de nouveaux porteurs, et donc donneurs, de sangs rares.

Plus de 700 000 personnes concernées en France

On dénombre plus de 380 groupes sanguins à travers le monde, 250 d'entre eux sont considérés comme "rares". Ce sont des sortes de variants des groupes sanguins classiques A, B et O et ils concernent notamment les personnes originaires de l'Océan Indien, des Caraïbes, d'Asie ou encore d'Afrique. Au total on estime à au moins 700 000 personnes le nombre de porteurs de groupes sanguins rares en France, mais en réalité ils ne sont que quelques dizaines, quelques centaines pour chacun d'entre eux. Problème, seul 10% des porteurs de groupes sanguins rares ... sont au courant ! En cas de transfusion cela peut devenir très compliqué car si le groupe n'est pas exactement le même, la transfusion peut être moins efficace, ou même échouer.

Répondre à l'ensemble des besoins de transfusions en France

D'où cette semaine d'actions menée par l'Etablissement Français du Sang. À Châteauroux une collecte sur rendez-vous est organisée de 15 heures à 19 heures ce 17 novembre au Café Equinoxe. Tout le monde est le bienvenu pour donner un bout de son temps et un peu de son sang. L'objectif c'est d'abord de sensibiliser le public à cette problématique mais aussi de détecter de potentiels nouveaux donneurs explique Chanelle André, de l'EFS Centre-Val de Loire :"plus on aura de nouveaux donneurs sur les collectes de sang cette semaine, et plus on augmentera nos chances de découvrir de potentiels porteurs et donneurs de sang rare." Selon elle il est indispensable que la diversité des donneurs soit le reflet de celle des patients car ce que vise ici l'EFS ce n'est pas la quantité mais la qualité. "les groupes sanguins A,B,O représentent 98% des transfusions, donc le reste (2%) ce sont des transfusions qui concernent des sangs rares" précise Chanelle André qui explique donc que cette campagne vise du moyen et long terme pour "répondre à l'intégralité des besoins de transfusions aujourd'hui sur le territoire."

Si des porteurs, et donc des donneurs, potentiels sont identifiés au cours de la collecte, ils seront ensuite recontactés pour pouvoir donner régulièrement leur sang. Contrairement aux groupes sanguins classiques, les produits issus de sangs rares sont conservés plusieurs années à la Banque Nationale de sang rare à Paris.

Deux collectes ont lieu cette semaine :

Châteauroux (Indre) de 15h à 19h ce mercredi 17 novembre au Café Equinoxe

Dun-sur-Auron (Cher) ce vendredi 19 novembre de 14h30 à 18h30 sur la place du champs de foire.