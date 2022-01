Châteauroux : Une conférence pour aider à mieux comprendre l'expression de la douleur chez les autistes

Mieux comprendre l'expression de la douleur chez les personnes autistes pour améliorer leur suivi médical, c'est l'objectif d'une conférence organisé ce mardi à Châteauroux à la MLC de Belle Isle et animée par deux personnalités : le philosophe Josef Schovanec et le Docteur Djéa Saravane.

Le philosophe et écrivain Josef Shovanec, lui même autiste, fera partie des animateurs de cette conférence

Une conférence sur l'autisme ce mardi soir (25/01) à Châteauroux à partir de 19H30 à la MLC de Belle Isle (salle Gaston-Couté). Organisée par l'association Pas à Pas elle se fera sur le thème "Les symptômes somatiques de la douleur, la repérer, l'évaluer, l'identifier, l'interpréter, la traiter, la prévenir"

La rencontre vise à mieux comprendre comment les personnes atteintes de troubles de l'autisme définissent et parlent de leurs maux, de leurs douleurs face aux professionnels de Santé. L'objectif est à la fois de permettre aux personnes autistes et aux proches de mieux exprimer leurs symptômes et aux médecins de mieux les comprendre.

Des personnalités reconnues seront présentes pour animer ce rendez-vous notamment le philosophe Josef Schovanec, lui-même atteint de troubles autistiques, ainsi que le Docteur Djéa Saravane , directeur du Centre Régional Douleur et Soins Somatiques en Santé Mentale et Autisme à Etampes, Président de l'Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale (ANP3SM).