Châteauroux : une infirmière en pratique avancée à l'hôpital, pour libérer du temps aux médecins

C'est un nouveau métier qui fait son apparition à l'hôpital de Châteauroux. L'établissement accueille sa première infirmière en pratique avancée (IPA). Le métier existe depuis de nombreuses années en Amérique, mais il est très récent en France.

Il s'agit d'un infirmier ou d'une infirmière qui effectue deux ans de formation en plus de son cursus initial (bac +5 au lieu de bac +3), avec une spécialité (oncologie, pathologies chroniques, maladies rénales, santé mentale), ce qui va lui permettre de pouvoir exercer de nouvelles missions.

Un nouveau métier et des nouvelles missions

C'est donc le cas d'Eugénie Aubard, qui exerce depuis huit ans en tant qu'infirmière dans le service oncologie de l'hôpital de Châteauroux. Soutenue par l'établissement, elle s'est lancée dans ces deux années de formation avec les facultés de Tours et d'Angers (la majorité en enseignement à distance).

La jeune femme a également effectué des stages à la maison de santé pluridisciplinaire de Neuvy-Saint-Sépulcre et à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris. Formation financée par le centre hospitalier castelroussin (6.000 euros par an, auxquels s'ajoutent les frais de déplacement et le salaire de l'infirmière puisqu'elle avait fait le choix de continuer à travailler en parallèle de la formation). Depuis début septembre, l'infirmière âgée de 30 ans est donc revenue dans son service avec ses nouvelles compétences.

La formation d'Eugénie Aubard a été prise en charge par l’hôpital de Chateauroux © Radio France - Émeline Ferry

"Infirmière en pratique avancée, c'est une professionnelle supplémentaire qui va permettre de mieux prendre en charge le patient, faire le lien entre la ville et l'hôpital, coordonner les professionnels autour du patient pour qu'il n'y ait pas de rupture de soins et éviter au maximum les hospitalisations, explique Eugénie Aubard. Le but n'est vraiment pas de remplacer les médecins, ni les infirmières en ville, ni les pharmaciens. C'est une personne en plus, un lien en plus qui permet d'entourer encore mieux le patient et de fluidifier sa prise en charge".

De quoi libérer du temps aux médecins et leur permettre de se consacrer aux tâches médicales. "Nous médecins, on va rester sur une partie très technique, pouvoir se recentrer sur cette pratique et j'espère pouvoir accueillir davantage de malades, en libérant du temps et en confiant à Eugénie des surveillances, des renouvellements de traitements, des surveillances d'imagerie, des prises en charge beaucoup plus globales autour de la diététique, du social, des choses comme ça que nous, nous n'avons pas le temps d'aborder", se réjouit le Dr François Christian, le chef du service oncologie de l'hôpital de Châteauroux.

Dans l'établissement, une autre infirmière vient à son tour d'entamer cette formation pour devenir infirmière en pratique avancée, spécialisée en pédopsychiatrie.