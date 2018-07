L'association France Parkinson 36 organise ce mardi à Châteauroux une journée d'information à destination des malades, de leurs proches et des professionnels pour lutter contre les préjugés et améliorer la prise en charge.

Comment améliorer le quotidien des aidants et changer le regard porté sur la maladie ? C'est le but de cette journée d'information sur la maladie de Parkinson organisée ce mardi 10 juillet par France Parkinson à la Maison des Séniors, cours Saint-Luc à Châteauroux de 14h à 17h. Parkinson est une maladie neuro-dégénérative, qui se caractérise par la perte progressive des neurones et des mouvements.

Un film avec des témoignages de malades

Durant cette réunion d'information, un film sera projeté avec des témoignages de malades et des plaquettes seront distribuées aux aidants pour aider à améliorer le confort des malades, comprendre les effets secondaires des médicaments (le traitement peut provoquer addiction au sexe et au jeu, hallucinations...) et lutter contre les préjugés : la maladie ne touche pas que des seniors, mais aussi des adultes avant 60 ans.

Ils sont comme dans un scaphandre et essayent d'avancer dans le courant"

Françoise Roy de l'association France Parkinson 36 © Maxppp - Jonathan Landais

"Les gens atteints de Parkinson ne souffrent pas de démence, ils sont lucides, conscients de leurs maladie, mais ils perdent leurs capacités de mouvement, ils sont comme dans un scaphandre et essayent d'avancer dans le courant, _vous ne pouvez pas signer votre chèque parce que vous tremblez_, il y a une souffrance physique, morale, et il y a la souffrance liée au regard des autres, il faut changer l'image de cette maladie", explique Françoise Roy de France Parkinson 36.

Un centre expert Parkinson

Les proches des malades ne le savent pas forcément mais il existe aussi des "centres experts Parkinson" dans la région à Tours, Limoges et Poitiers. "C'est très important car dans l'Indre on manque de neurologues, il n'y en a que deux à Châteauroux, un à l'hôpital l'autre en ville mais qui traitent toutes les maladies (...) dans ces centres experts il y a un neurologue dédié à Parkinson et en plus une infirmière spécialisée en neuro-psy".

L'association France Parkinson 36 propose également durant six mois des "modules" pour aidants avec des professionnels de santé comme des kinésithérapeutes ou des orthophonistes, pour leur apprendre à améliorer le quotidien des malades et à gérer les troubles liés à la maladie. Pour s'inscrire, vous pouvez contacter France Parkinson 36 au 06 30 71 48 17.