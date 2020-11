Châteauroux : 35 cas de Covid-19 détectés à l'Ehpad La Charmée

35 personnes de l'Ehpad La Charmée, à Châteauroux, ont été testés positives au Covid-19. Des dépistages ont été réalisés pour les autres résidents et le personnel.

35 cas de Covid-19 ont été détectés à l'Ehpad La Charmée, à Châteauroux : 30 résidents ont été testés positifs ; ainsi que cinq membres du personnel qui ont été placés à l'isolement. Des dépistages ont été effectués pour tous les autres résidents et les autres membres du personnel. Les résultats ne sont pas connus, ils devraient l'être dans les prochaines heures. Les résidents sont confinés dans leur chambre. Et jusqu'à nouvel ordre, les visites des familles sont suspendues pour éviter une propagation encore plus importante du coronavirus.