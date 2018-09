Châtel-Guyon, France

Les grues arrivent la semaine prochaine. Après la pose de la première pierre ce jeudi, les travaux du Resort thermal de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) peuvent commercer. Un an et demi de chantier, 200 personnes mobilisées, le nouvel établissement thermal devrait accueillir ses premiers curistes au printemps 2020.

Après les fondations du futur resort, les premières grues arrivent la semaine prochaine. © Radio France - Claudie HAMON

Un établissement complet de 15 000 m2

Frédéric Bonnichon, le maire de Châtel-Guyon attend beaucoup de cet établissement entièrement dédié à "la pleine santé". "Nous pouvons espérer accueillir 10 000 curistes mais aussi des adeptes des cures courtes." Le Resort de 15 000 m2 abritera en effet dans un même lieu un centre de soin, de l'hébergement, de la restauration et un spa thermal consacrés bien-sûr au bien-être digestif et aux soins des rhumatismes. Plusieurs sources alimenteront ce nouvel établissement. Elles seront acheminées 500 mètres plus loin, du parc thermal actuel jusqu'à l'emplacement du Resort situé en haut de l'avenue du général de Gaulle, sur l'emplacement des anciens courts de tennis.

le resort thermal de Chatel-Guyon ouvre au printemps 2020. © Radio France - Claudie Hamon

Un investissement de 35 millions d'euros

C'est le deuxième Resort thermal de l'investisseur, France Thermes, après celui Bagnoles de L'Orne, en Normandie. A Châtel-Guyon, France Thermes a investi 35 millions d'euros, un projet soutenu par le plan thermal lancé il y a deux ans par la région Auvergne-Rhône Alpes. Un plan qui a bien marché. Sur les 24 stations thermales de la région, 19 ont répondu à l'appel à projet et 28 millions d'euros ont été distribué. Fort de ce succès, le conseil régional renouvelle l'expérience avec un deuxième plan thermal. Les stations retenues seront connues en 2019.