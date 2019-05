Chatel-Guyon : le resort en bonne voie

Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, France

Huit mois après la pose de la première pierre, le complexe thermal et hôtelier géré par France-Thermes est déjà bien avancé. Les deux premiers étages sont sortis de terre. Il reste maintenant à élever les quatre étages d'hébergement.

Des travaux dans la ville à partir du 15 juin

Ce resort est important pour la ville de Chatel-Guyon. Le nouvel établissement abritera non seulement les thermes mais aussi un spa thermal, un restaurant, une résidence de tourisme 4 étoiles et des appartements pour des séniors actifs. Situé à 500 mètres du parc thermal actuel, des tuyaux achemineront l'eau thermal jusqu'au nouveau site. La mairie en profitera pour embellir son centre ville. Des travaux qui doivent commencer vers le 15 juin et s'achever à la fin de l'année. "Il faudra s'armer de patience, précise Frédéric Bonnichon, mais cela va améliorer la circulation dans le centre ville."

A terme 10 000 curistes à Chatel-Guyon

Des travaux importants car la nouvelle station consacrée au bien-être a de belles ambitions. A terme elle devrait accueillir 10 000 curistes au lieux des 6 000 actuels. C'est bon pour l'emploi local aussi, à l'horizon 2020, le resort devrait employer 140 personnes.

Le coût total de l'investissement est estimé à 34 millions d'euros.