Fin 2020, les thermes Henry seront transférés dans un nouvel établissement. Un resort géré par le groupe privé France Thermes. Le bâtiment de 15 000 m2 abritera non seulement les cures mais aussi une résidence de tourisme, un restaurant et un spa thermal.

Châtel-Guyon, France

Les thermes de Châtel-Guyon sont désormais gérés par France Thermes, un groupe privé qui a repris aussi les thermes de Bagnoles de l'Orne en Normandie en 2009. Et dans deux ans, les actuels thermes Henry déménageront à moins de 500 mètres du parc thermal, dans des locaux tout neufs. Le nouvel établissement abritera non seulement les thermes mais aussi un spa thermal, un restaurant, une résidence de tourisme quatre étoiles, et des appartements pour les séniors, on appelle ça un resort. Un nouveau concept "tout en un" consacré au bien-être des patients qui souffrent de pathologies digestives et rhumatismales

L'équipe du resort thermal de Châtel-Guyon © Radio France - Claudie HAMON

Le resort Thermal de Châtel-Guyon espère séduire au moins 10 000 curistes, contre 6 000 aujourd'hui. Le bâtiment de 15 000 m2 abritera non seulement les cures mais aussi une résidence de tourisme de 90 chambres, un restaurant, un spa thermal et une cinquantaine d'appartements pour les séniors qui pourront y habiter toute l'année. Le resort thermal de Châtel-Guyon devrait ouvrir fin 2020, début des travaux mars 2018. Le montant estimé de l'investissement : près de 34 millions d'euros.