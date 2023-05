ChatGPT, l'intelligence artificielle qui bouleverse les usages, expliquée par un chercheur toulousain

Cent millions de curieux dans le monde ont déjà testé le robot conversationnel ChatGPT, il est en accès libre sur Internet, gratuit pour le moment. Le programme informatique qui a répertorié plus de 175 milliards de paramètres pour créer du contenu, répond à vos questions en piochant dans une base de données collectées sur Internet, avant 2021. Reynald Brion, enseignant-chercheur en marketing à la Toulouse Business School (TBS) nous répond.

France Bleu Occitanie : Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne ChatGPT?

Reynald Brion : C'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative textuelle. On peut le voir un peu comme une application que l'on peut questionner et qui va nous apporter des réponses vraies ou fausses sur tout un tas de sujets. Cela utilise une immense base de données de textes pour répondre à nos questions, en imitant généralement des comportements humains.

À quoi cela sert, au fond ?

C'est un peu comme une base de données qui va nous répondre très rapidement sur des questions. Il peut être utile dans l'apprentissage de pas mal de sujets. Il y a certains sujets qu'il maîtrise très bien, d'autres qu'il maîtrise très mal. Il peut automatiser certaines tâches, il peut faciliter tout un tas d'actions.

Est-ce que cela nous empêche de réfléchir ou de continuer à avoir de la mémoire ?

Oui parce que, comme pour tout sur Internet, on pourrait tout simplement prendre la réponse pour acquis. On conseille généralement d'utiliser ChatGPT comme un mécanisme d'apprentissage, comme un outil que l'on doit vérifier parce que parfois, il peut nous apporter des réponses fausses. C'est plus vraiment un outil de support qu'un outil de réponse absolue. Même si au départ, on peut avoir la peur de juste prendre ce qui nous est dit pour acquis.

Encouragez-vous vos étudiants de la TBS à l'utiliser ?

On va l'encadrer, mais de toute façon on ne pourra pas empêcher l'utilisation, mais il y a des bonnes pratiques à développer autour de l'outil comme pour tout. En tout cas, à titre personnel, je suis beaucoup plus dans une logique d'encadrement de la pratique.

Le thème de la conférence au Quai des savoirs était : ChatGPT, progrès ou danger ? Avez-vous tranché cette question ?

Comme toute innovation, malheureusement, cela peut être un peu des deux. Pour moi, on est sur un progrès qui peut devenir dangereux si on n'est pas réfléchi dans son utilisation. Il faut savoir que la façon dont on va poser des questions à ChatGPT est très précise. Il y a toute une mécanique d'apprentissage, de questionnement à avoir avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de chercheurs font en ce moment. C'est apprendre à l'utiliser et à lui parler. Parce qu'une même question tournée différemment peut apporter différentes réponses. Donc déjà, il faut apprendre à le questionner parce que la discussion avec ChatGPT, comme n'importe quel langage, s'apprend. Il y a déjà tous ces mécanismes d'apprentissage pour derrière, obtenir des réponses les plus satisfaisantes possibles.

ChatGPT ne détient pas la vérité et en plus, il utilise des bases de données d'avant-2021. Je crois. Cela signifie, par exemple, quand on lui demande de nous parler du TFC, il nous dit que le club est encore en Ligue 2. Il n'utilise pas Internet en temps réel ?

C'est vrai. Il utilise tout ce qu'on appelle un corpus, une énorme base de données regroupant énormément de textes et d'articles qui s'arrêtent à 2021.

ChatGPT va t-il faire disparaître des emplois ?

Je ne sais pas. Il y a énormément de secteurs qui vont être transformés par ChatGPT et l'intelligence artificielle au sens large. Je pense notamment à l'automobile avec les voitures autonomes, la santé, l'éducation, la finance ou encore l'industrie du divertissement puisqu'on voit que d'autres intelligences artificielles peuvent créer du contenu visuel et vidéo.