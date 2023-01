Chefs de clinique dans les hôpitaux, une solution de la fac de médecine d'Angers face à la pénurie de médecins

C'est l'une des solutions lancée par la faculté de médecine d'Angers pour lutter contre la pénurie de médecins dans les hôpitaux : depuis 2020, des chefs de cliniques assistants ont été mis en place dans les hôpitaux de Laval, du Mans et de Cholet. Des jeunes médecins fraîchement diplômés assurent à la fois des soins et de la formation auprès des internes. Ce sont des postes classiques dans les CHU, les centres hospitaliers universitaires, mais qui n'existaient pas encore dans les centres hospitaliers. À travers le déploiement de chefs de cliniques assistants, la faculté de médecine souhaite inciter les jeunes praticiens à s'installer ensuite sur un territoire.

Neufs postes de chefs de clinique assistants depuis 2020

Ce projet de la faculté de médecine d'Angers est financé par des collectivités locales, le Conseil régional des Pays de la Loire, les Conseils départementaux et l’agglomération de Laval. La mise en place de ces postes vise à "capter" des jeunes médecins, juste après la fin de leur diplôme, grâce à un poste attractif. L'objectif, c'est d'arriver "à un moment où ils ont plein d'offres partout pour aller n'importe où en France", souligne Nicolas Lerolle, doyen de la Faculté de santé de l'université d'Angers.

Parallèlement au soin consacré aux patients, les chefs de clinique assistants ont du temps dédié dans les centres hospitaliers pour "encadrer les étudiants" en médecine. Ce rôle conféré aux jeunes médecins est une façon de les attirer et de les inciter à s'installer ensuite dans un territoire. "C'est une très bonne façon d'avoir envie de rester plus tard en se disant qu'on se sent appliqué, qu'on a participé au pilotage et qu'on est investi d'une mission", détaille Nicolas Lerolle.

Les jeunes médecins nommés chefs de clinique assistants passent deux ans dans un hôpital. "Ils développent des liens et un réseau. Ils se sont investis pour faire de la formation et ça leur donne envie de rester", affirme le doyen de la Faculté de santé de l'université d'Angers. L'hôpital de Laval, par exemple, a accueilli pendant deux ans un chef de clinique en pédiatrie. Il ne s'est finalement pas installé en Mayenne, mais il a pu former des internes. "Il avait d'autres propositions qui l'intéressaient, il a eu d'autres projets de vie. C'est normal, on n'aura jamais 100% de réussite", explique Nicolas Lerolle. Un autre jeune médecin pourrait arriver en novembre 2023 au centre hospitalier de Laval, en tant que chef de clinique assistant en service pneumologie.