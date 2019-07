Chenilles processionnaires dans les Vosges : des parcs et forêts bientôt interdits d'accès ?

Vosges, France

Selon un communiqué de la préfecture des Vosges ce lundi 1er juillet, "de nombreux nids de chenilles processionnaires sont signalés dans les secteurs de Charmes, Châtenois, Vomecourt, Chatel sur Moselle, Bouzey et une grande partie du département".

Elle appelle chacun à la plus grande vigilance, puisque ces chenilles, surtout présentes dans les chênes, sont urticantes et "peuvent entraîner des troubles de la santé".

Selon le directeur de l'ONF, l'Office National des Forêts, Denis Dagneaux, la situation dans les Vosges "est exceptionnelle, voire explosive". Les nids sont très visibles par endroits, le professionnel indique que si l'an dernier, les nids étaient plus difficiles à repérer, le maximum atteignait la taille d'un ballon de football. Cette année, les nids de chenilles sont très repérables, "par endroits les feuilles de chênes sont dévorées à près de 90% , des nids atteignent même la taille d'un homme! " Denis Dagneaux confie encore travailler avec les services de l'Agence Régionale de Santé, la préfecture et les élus pour envisager la limitation des accès de certains parcours de santé, certaines forêts et parcs très fréquentés par le public.

Dans son communiqué la préfecture vosgienne ce lundi donne des conseils pour se protéger "lors d'une promenade en forêt" : ne pas se promener sous un arbre porteur d'un nid, surtout ne pas toucher les chenilles, porter des vêtements protecteurs, éviter de se frotter les yeux, en cas de doute quant à une exposition aux poils de chenilles, prendre une douche et changer de vêtements".

Les symptômes en cas d'exposition aux poils urticants des chenilles sur la peau : apparition dans les huit heures d'une éruption douloureuse avec des fortes démangeaisons, précise la préfecture. Si il y a eu un contact avec les yeux, développement d'une conjonctivite après une à quatre heures. Les poils urticants inhalés peuvent encore irriter les voies respiratoires, et si ils sont ingérés, produire une inflammation des muqueuses de la bouche et des intestins. Les autorités rassurent, selon elles, "si les symptômes sont dérangeants, ils peuvent être traités de façon symptomatique". En cas de symptômes plus importants, il faut contacter rapidement un médecin ou un service d'urgence.

