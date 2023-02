Chenilles processionnaires : la santé des enfants n'a pas de prix au Bois-Plage-en-Ré

Ce n'est pas une décision prise de gaîté de coeur. La municipalité du Bois-Plage-en-Ré hésitait depuis des années à abattre les pins situés dans la cour de l'école primaire Paul Laidet. Mais le danger est devenu trop grand pour les enfants. L'abattage des arbres a commencé en début de semaine, et sera terminé pour la rentrée des vacances de février. Trois élèves ont du être hospitalisés ces derniers mois après avoir joué dans la cours de l'école, pour de violentes réactions allergiques provoquées par les chenilles processionnaires du pin.

La chenille processionnaire du pin est la larve qu'un papillon de nuit pond sur les aiguilles des pins. De novembre à mi-avril, elle descend de l'arbre en procession pour s'enfouir dans le sable et se transformer en chrysalide. Et c'est là, dans le sable que les enfants en jouant entrent en contact avec les poils très urticants des chenilles.

Des éco-pièges avaient bien été installés, et toutes les mesures pour limiter le nombre de chenilles processionnaires avaient été prises © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Certains élèves avaient peur de venir à l'école

Louna est élève en CM1. "Ma fille a eu régulièrement des boutons, des plaques rouges" raconte sa mère Coralie Binet. "Parfois ça nécessitait un antihistaminique, et parfois un peu de cortisone pour calmer le jeu même si ce n'était pas des réaction hyper inflammatoire partout" témoigne la mère de famille. "C*'était devenu une psychose, certains parents nous ont dit que leurs enfants avaient peur de venir à l'école*" ajoute Kévin Vautet, papa de deux enfants de 6 et 9 ans.

L'irritation cutanée n'est qu'une partie du problème, explique le maire du Bois-Plage, Gérard Juin, médecin dans le civil, "Une chenille va déclencher une réaction allergique, qui peut aller jusqu'au moment où vous gonflez de partout, la personne ne peut plus respirer et il y a un désamorçage de la pompe cardiaque, Ça peut être gravissime si la personne est allergique". La décision d'abattre les arbres a été prise par la municipalité parce "qu'on est au bout de ce qu'on pouvait faire" ajoute l'élu, "par rapport à la santé des enfants ça ne se discute pas". Leur santé n'a pas de prix.

Une dizaine d'arbres sera replantée dès le mois de mars

Toutes les mesures permettant de limiter la prolifération des chenilles ont été prises depuis plusieurs années : traitement phytosanitaire, destruction mécanique, élagage des arbres, lutte par éco-pièges ou pièges à phéromones. Un protocole avait même été mis en place au sein de l'école pour que les enseignants ou les agents qui encadrent la pause méridienne puissent intervenir avec des produits de type adrénaline, "mais ce n'est pas sécurisant" affirme le maire. Ça ne supprime pas la source du problème, et ça met la santé des enfants en danger. Il a donc du se résoudre a demander l'abattage des pins, au grand soulagement des parents d'élèves.

Des mûrier platanes adultes seront replantés à la place des pins pour faire de l'ombre, et dans un coin de la cours il y aura des arbres fruitiers et un potager © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Les élagueurs sont entrés en service en début de semaine, et tout sera terminé pour la prochaine rentrée. Dans un premier temps le sable sera remplacé, une dizaine d'arbres sera replanté dès le mois de mars. Des muriers platanes adultes pour faire de l'ombre, des arbres fruitiers et un potager pour le coté éducatif. Puis cet été l'ensemble de la cours sera renaturé. La mairie et les parents espèrent ainsi aider les enfants à oublier les chenilles processionnaires.