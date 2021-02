Cher : 5400 nouveaux rendez-vous dans les centres de vaccination dès ce jeudi

La préfecture du Cher et l'ARS annoncent l'ouverture de 5400 créneaux de vaccination anti-Covid dans les six centres de vaccination permanents du Cher dès ce jeudi.

Il sera de nouveau possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans le Cher. L'ARS et la préfecture ouvrent 5400 créneaux dans les six centres de vaccination permanents du département dès ce jeudi, 12 heures.

Attention toutefois : ces vaccins ne s'adressent pas à tout le monde. Ils ne concernent que les personnes âgées de plus de 75 ans ou celles de tous âges présentant une pathologie qui les expose à un "très haut risque face à la Covid-19", préviennent les autorités dans un communiqué.

Pour prendre rendez-vous à Bourges, Vierzon, Saint-Amand-Montrond, Aubigny-sur-Nère, Saint-Satur et Sancoins, il y a trois possibilités.

La plateforme téléphonique régionale ouverte de 9 heures à 18 heures du lundi au samedi : 0 805 021 400