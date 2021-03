Covid-19 : 6 000 nouveaux créneaux ouverts à partir de ce mardi dans le Cher, pour une première injection

La Préfecture du Cher et l'Agence Régionale de Santé ont annoncé l'ouverture de 6 000 nouveaux créneaux pour une première injection du vaccin Pfizer. Une campagne qui commencera le 29 mars prochain et qui concerne les personnes de plus de 75 ans.