Cher : bientôt un couvre-feu à 18 heures ?

Le couvre-feu à 20h sera prolongé jusqu'au 20 janvier. C'est ce qu'a précisé ce jeudi soir le 1er ministre. Jean Castex a ajouté qu'une décision serait prise ce vendredi quant à une extension à 10 nouveaux départements du couvre-feu dès 18H00, déjà en vigueur dans 15 départements depuis une semaine : "Les décisions (seront) prises vendredi soir pour rentrer en vigueur dimanche" après des concertations menées par les préfets des territoires concernés a précisé le 1er ministre

Des restrictions plus fortes puisque nous serons deux semaines après les fêtes de fin d'année, et on connaîtra leur effet sur la circulation du virus qui reste très forte dans le département du Cher, la plus forte de toute la région Centre Val de Loire. Les autorités surveillent comme le lait sur le feu trois critères principaux qui restent hauts dans le Cher.

Il y a d'abord le nombre d'hospitalisations. Elles restent à peu près stables dans le Cher mais à un niveau élevé. Surtout, elles ne baissent pas, tout comme le nombre de personnes en réanimation. L'incidence, c'est à dire le nombre de cas pour 100.000 habitants dans le Cher est également sur un plateau haut : entre 180 et 210. C'est le plus important de la région Centre Val de Loire. Signe que le virus circule beaucoup. C'est peut-être lié à la proximité du Cher avec la Nièvre, en zone rouge. Ce taux d'incidence particulièrement élevé s'explique aussi par de nombreux foyers de contamination dans des maisons de retraite du Cher ou des hôpitaux. On dépiste alors l'ensemble du personnel et des résidents, un dépistage massif qui fait bondir les statistiques puisqu'on repère alors, certains cas de covid asymptomatiques. Enfin, dans le Cher, beaucoup de malades sont des personnes âgées, avec un risque de cas de covid graves. Ce qui accentue encore la prudence des autorités.