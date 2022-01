Cher : comment se met en place le forfait patient urgences

Désengorger les urgences, permettre aux hôpitaux de mieux recouvrir les factures ce sont les deux objectifs principaux du forfait patient urgences, entré en vigueur au 1er janvier dernier. En pratique, désormais, quelque soit le nombre d'actes dont vous bénéficiez en passant aux urgences, si vous n'êtes pas hospitalisé vous payez 19,61 euros. En pratique, toujours, les mutuelles remboursent mais vous devez payer sur place. En théorie, en revanche, le système est plus complexe à mettre en place.

Le forfait patient unique : mode d'emploi

Avant, à l'issue d'un passage aux urgences vous deviez payer un "ticket modérateur" qui variait en fonction du nombre d'actes médicaux : "on parle d'une variation entre 5 et 50 euros" explique Patrice Hunault, responsable de la facturation à l'hôpital de Bourges. Il representaie 20% des coûts, le reste étant pris en compte par la sécurité sociale (80%). Souvent ce ticket était pris en charge directement par votre mutuelle si vous en aviez une, comme une immense majorité des Français. La plupart du temps, il n'y avait rien à payer de sa poche. Désormais, finie la variation, fini le ticket modérateur. Dès que vous passez par les urgences, sans être hospitalisé, c'est 19,61 euros, à régler directement. Les mutuelles continuent de prendre en charge et à vous rembourser par la suite. Voilà pour la théorie de ce nouveau système.

Eviter les déperditions de factures

À l'hôpital de Bourges par exemple, l'encaissement en direct n'est pas encore mis en place. "L'encaissement au niveau de l'hôpital, se fait par l'intermédiaire d'une régie. Pour l'instant, il n'y a pas de régie d'encaissement au niveau des urgences" explique, Patrice Hunault qui poursuit "mais on peut envisager qu'effectivement, le ministère, en ayant créé un tarif unique, souhaite encourager l'encaissement directement à la sortie pour le patient". C'est en effet, l'un des objectifs : éviter la déperdition de factures. Sous l'ancien système, le fameux ticket modérateur, seuls 30% d'entre elles arrivaient jusque dans les caisses des hôpitaux. Avec cette facturation directe, il y aussi "la volonté du ministère de démontrer quand même que chaque passage est facturé, qu'il y a un coût pour le patient ou pour sa mutuelle" ajoute le responsable de la facturation à l'hôpital de Bourges.

Désengorger les urgences

Comme pour un passage chez un médecin de garde, chez S.O.S médecin par exemple, le patient avance une partie des frais. L'objectif est de rappeler que les urgences ne sont pas "gratuites", d'amener le malade à évaluer la nécessité, l'urgence de sa situation. Cela peut mettre fin, ou limiter le "consumérisme médical" estime Thierry Brock, de SOS Médecin 18. "On sait que de toute façon, il y a énormément de passages aux urgences qui sont créés par des gens qui demandent une consultation de médecine générale, qui n'ont aucun besoin de recourir au plateau technique de l'hôpital. Ces gens là, soit ils prendront leur mal en patience et ils consulteront leur médecin traitant. Soit ils s'orienteront vers des systèmes type SOS médecins dans leur commune" explique-t-il tout en rappelant que toutes les villes ne disposent pas d'un tel système et pour certains, donc, "La seule solution de repli, ce sera leur médecin généraliste, leur médecin traitant. Comment un cabinet de médecine générale". Il estime que l'impact sur l'activité de SOS médecin 18 sera minime, alors que le service reçoit environ 100.000 personnes par an entre Bourges et Vierzon.

Des voix s'élèvent pour critiquer ce nouveau système, et son applications dans des territoires ruraux bien souvent synonymes de déserts médicaux où nombre de personnes n'ont pas ou plus de médecins traitants. Dans la Sarthe par exemple, l'association des maires ruraux ont demandé l'exonération de ce système pour les habitants du département n'ayant pas de médecin traitant.