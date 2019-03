Cher : de bonnes dents pour "mieux" vieillir

Cher, France

Les 213 résidents des maisons de retraite de Sury en Vaux, Sancerre et Boulleret ont été dépistés. Il s'avère qu'environ un sur deux a besoin de soins dentaires qu'il ne fait pas toujours... L'hygiène bucco-dentaire est un souci, très souvent en vieillissant : " C'est assurément un vrai problème puisque beaucoup de ces résidents sont nés avant la brosse à dent, explique le docteur Anne David-Breard, praticien hospitalier à Sancerre. Ils n'ont pas forcément une hygiène bucco-dentaire régulière. Or c'est préoccupant puisque qu'un bon état bucco-dentaire conditionne aussi l'état général des patients. De mauvaises dents peuvent être à l'origine d'une certaine dénutrition avec les conséquences que cela entraîne."

Un micro ordinateur est une caméra permettent de réaliser les clichés des dents. Ils sont ensuite analysés par un dentiste à Bourges. © Radio France - Kseniya Moustafaeva

Ce dépistage se fait grâce à de la télé-expertise. C'est une infirmière du centre hospitalier de Bourges qui se déplace dans les maisons de retraite : elle dispose d'un chariot équipé d'un ordinateur pour se rendre dans la chambre de chaque résident : " J'ai une espèce de petite caméra en forme de stylo, détaille Yvette Bordas. Je fais d'abord des clichés du résident de son faciès, de son profil, de l'arcade supérieure, de l'arcade inférieure, des appareils dentaires s'il y en a. " L'examen dure une dizaine de minutes : " Je vois rapidement s'il y a des caries, ou du tartre. On repère souvent des dents cassées également."

Yvette Bordas, infirmière au centre hospitalier de Bourges se rend une fois par semaine dans les maisons de retraite © Radio France - Michel Benoit

Les clichés et vidéos sont enregistrés et sont examinés à Bourges par un dentiste qui établira le diagnostic. Le résident décide de réaliser ou non les soins parfois compliqués pour des grabataires ou des personnes handicapées : " Il faut qu'on trouve un dentiste pas trop loin dont le cabinet est accessible en fauteuil roulant, explique le docteur Blin, médecin des Ehpad de Sury en Vaux et Boulleret. Le plus simple, c'est que les familles puissent conduire leur proche jusque là. A charge également pour nous de veiller au bon brossage. Mais là encore c'est compliqué. Nos résidents sont dépendants et la plupart sont incapables de se brosser les dents seuls. C'est donc du travail supplémentaire pour nos équipes soignantes qui sont déjà souvent débordées. " Ajoutez à cela une autre difficulté : certains résidents n'ont même pas de brosse à dent en bon état, ni de dentifrice. Ce que les familles ne pensent pas forcément à ramener.