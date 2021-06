Cher : des pharmacies solidaires des malades du cancer

Oncoberry propose des soins de support aux malades du cancer dans l'Indre et le Cher : de la sophrologie, des cours de shiatsu, des ateliers socio-esthétiques et en septembre, les cafés-échanges reprendront. Oncoberry a perdu une partie de ses financements versés par l'agence régionale de santé ; cette action solidarité cancer dans les pharmacies est donc la bienvenue. L'association aide en moyenne 300 patients par an. Marie, (une habitante de l'agglomération de Bourges) bénéficie depuis plus de quatre ans des soins de support d'oncoberry. On a diagnostiqué chez elle un cancer du sein très avancé (malgré un dépistage régulier). Ce cancer aujourd'hui métastatique se porte sur les os. Marie suit des cours de sophrologie et de Shiatsu grâce à Oncoberry. Cela l'aide beaucoup alors qu'elle sait qu'elle ne guérira pas : " J'ai des effets secondaires qui sont très importants et grâce à ces soins, je vis mieux mes journées. Mes traitements sont très lourds, mais moi, je ne combats pas le cancer, je suis en cohabitation avec lui. Et c'est pour cela que j'ai mis en place, dès le début des soins de support grâce à Oncoberry et à la ligue contre le cancer. Durant ces séances, je reçois une écoute que je n'ai pas forcément quand je suis à l'hôpital où j'ai face à moi de grands professionnels mais qui ont des patients et on passe un peu à la chaîne. Alors que pendant les soins de support, vous avez un professionnel qui prend le temps avec vous et on n'est pas dans un cadre médical. On est dans un cadre de bien-être d'accompagnement et c'est vital pour moi. J'ai beaucoup mieux accepter que j'allais mourir de mon cancer depuis que j'ai cette prise en charge-là. J'ai même rédigé mes directives anticipées pour éviter à mes proches le poids de décider du moment où il faudra arrêter les machines quand je serai tombée dans le coma."

Marie-Ange Fontanille, coordinatrice de l'association Oncoberry © Radio France - Michel Benoit

Marie-Ange Fontanille, coordinatrice et seule salariée d'Oncoberry, espère que cette opération tout en améliorant la prévention apportera quelques subsides à l'association : " On est en juin, le soleil est revenu. Il nous a semblé utile de rappeler les conseils pour ne pas brûler au soleil, grâce à ces pharmaciens qui sont un réseau de proximité essentiel pour les malades que l'on accompagne. On leur laisse carte blanche. Ils mettent en avant les produits qu'ils souhaitent : crème de protection, eau thermale... cela peut être des produits plus spécifiques à la cancérologie avec la gamme La Roche-Posay ou les produits Même que les patients atteints de cancer connaissent très bien. Et le pharmacien nous reverse la part qu'il choisit sur le prix de vente. Cela contribue à nous faire connaître et à améliorer la prévention des cancers de la peau." Les mélanomes cutanés arrivent au 6éme rang des cancers chez la femme. Une forte exposition au soleil dans l'enfance augmente le risque. Le conseil est d'appliquer une crème indice 50 pour bien se protéger et de ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée.