Cher : il est possible de se faire vacciner à domicile contre le Covid

C'est le cas notamment de certaines personnes âgées qui peuvent se faire vacciner à domicile. Dans le secteur de Vierzon, par exemple, depuis mi-octobre, l'équipe mobile de vaccination s'est ainsi rendue chez une trentaine de retraités pour procéder aux injections. Monique, à Foëcy, près de Vierzon, vient de recevoir sa troisième injection, sans sortir de chez elle.

Véronique Champdavoine, et Sylvie Perry, les deux infirmières qui ont vacciné Monique, chez elle. © Radio France - Michel Benoit

Il est environ 19H00, les deux infirmières arrivent chez Monique qui les attend dans son fauteuil en regardant la télévision. L'octogénaire attend sa troisième dose de vaccin. C'est très compliqué pour cette vieille dame de se déplacer : " Je marche difficilement, je suis en fauteuil. Pour les deux premières doses, je suis allée au centre de vaccination de Vierzon, en taxi avec mon fils. Mais cette fois-ci, je ne le peux pas. " Monique est sous oxygène, elle est alimentée par intraveineuse : " C'est compliqué pour elle " confirme Véronique Champdavoine, infirmière à la CPTS de Vierzon. " On a ouvert depuis octobre des centres de vaccination éphémères dans les petites communes pour être au plus près des habitants, mais certains ne peuvent vraiment plus sortir et donc ne viennent pas. Pour faciliter les choses, on vient donc à domicile. Le plus simple est de contacter son pharmacien pour faire connaitre son désir de voir une équipe passer. Monique voit tous les jours son infirmière, elle reçoit aussi la visite de son fils. Elle n'est donc pas à l'abri d'être contaminée par le covid."

L'équipe mobile dispose notamment d'un défibrillateur en cas de problème. © Radio France - Michel Benoit

Une personne âgée, entre les soins infirmiers, les repas à domicile et la famille peut recevoir de cinq à dix visites par jour et n'est donc pas à l'abri d'être infectée même sans sortir de chez elle. L'équipe dispose d'un défibrillateur en cas de malaise. Dans le Cher, près de 84 % des plus de 80 ans sont vaccinés. Un numéro de téléphone gratuit est également disponible pour se faire vacciner à domicile : 0800 730 957.