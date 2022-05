Cher : l'hôpital privé Guillaume de Varye s'équipe d'un nouvel appareil pour détecter les cancers

Le département du Cher est désormais équipé d'un deuxième Tepscan, une machine qui permet de repérer plus rapidement des cellules cancéreuses, et donc d'accélérer la prise en charge des malades.

C'est une bonne nouvelle en plein désert médical. L'hôpital privé Guillaume de Varye à Saint-Doulchard (Cher) est désormais équipé d'un nouveau Tepscan (ou Petscan, en anglais). "C'est un appareil qui est couplé à un scanner de haute technologie, explique Michel Labro, le nouveau directeur de l'établissement. C'est un équipement d'imagerie qui est utilisé à des fins de diagnostic, surtout dans le domaine du cancer. Il permet d'améliorer la détection des petites lésions tumorales de moins de quatre millimètres".

Invité de France Bleu Berry ce mardi 10 mai, il indique que "c'est un équipement utile, essentiel, dans un territoire comme le notre où 1.800 nouveaux de cancers sont détectés chaque année".

Ça va répondre à un besoin de proximité et rattraper un retard en matière d'imagerie médicale

Cet équipement rejoint celui du pôle de médecine nucléaire qui était déjà équipé d'un premier Tepscan. "Les médecins tablent sur 4.000 examens par an, en plus du premier Tepscan, estime Michel Labro. On souhaite donner des rendez-vous en 24 heures". Il ajoute : "Cet équipement va permettre d'être extrêmement réactif par rapport aux examens qui sont demandés et d'anticiper, d'être plus rapide, en tout cas sur les traitements qui seront définis".