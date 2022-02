Cher : la préfecture annonce la fermeture progressive des centres de vaccination

Il y a six centres de vaccination pérennes. Le premier à fermer sera St-Satur dès ce vendredi, puis ce sera Bourges le 1er mars. Les derniers seront St-Amand-Montrond le 17 mars et Levet, le 20 mars.

Jusqu'à 21.000 personnes vaccinées par semaine en janvier, seulement 4.000 la semaine dernière. Pour le préfet du Cher, ces centres de vaccination qui exigent des moyens importants pour tourner désormais à une faible capacité, ne sont donc plus utiles : " Nous constatons depuis un peu plus d'une dizaine de jours une baisse de la fréquentation des centres de vaccination " indique Jean-Christophe Bouvier. " Et nous avons une estimation de la capacité vaccinale dans la médecine de ville, médecins, pharmaciens, qui est suffisante pour absorber la demande existante." Des créneaux restent évidemment accessibles pendant quelques jours mais on estime que 80 % de la population du département a un schéma vaccinal complet.

Les centres de vaccination devront-ils rouvrir l'hiver prochain ? © Radio France - Michel Benoit

Certains ne comptent de toute façon pas faire leur troisième dose et misent sur une levée prochaine du pass vaccinal. Et puis il y a ceux qu'on appelle les irréductibles, les antivax : " Quand on prend nos chiffres de personnes vaccinées au moins à une dose et ceux qui sont éligibles, on arrive autour de 15 à 20.00 personnes dans le département qui n'ont pas été vaccinées du tout " détaille Bertrand Moulin, directeur de l'ARS dans le Cher. " Probablement pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles sont isolées, soit parce qu'elles refusent la vaccination. Cela représente entre 5 et 7 % des habitants éligibles. Et c'est leur choix. Ce qui était important pour nous au niveau de l'agence et de la préfecture, c'était de pouvoir proposer une vaccination à tout le monde." Les autorités qui tiennent à saluer le travail des professionnels de santé et des maires : dans le Cher, 33 communes ont organisé des séances de vaccination.

Le centre de vaccination du Prado à Bourges avait laissé la place à celui des Quais d'Auron depuis plusieurs mois © Radio France - Michel Benoit

Fermetures des centres de vaccination pérennes : Saint-Satur (le 25 février) ; Bourges (1er mars) ; Aubigny sur Nère (le 3 mars) ; Sancoins (le 5 mars) ; Vierzon (le 10 mars) ; Saint-Amand-Montrond (le 17 mars) ; Levet (le 20 mars) ; Châteaumeillant (fermé depuis le 11 février)