Cher : le département lance un cabinet médical itinérant

Une douzaine de communes du Cher ont été ciblées pour l'instant : celles où il n'y a plus médecin à moins de vingt minutes de route. Ce fourgon aménagé se rendra trois jours par semaine dans ces communes. Le premier patient a donc été accueilli à Saulzais le Potier, dans l'Amandois. Après avoir été enregistré au secrétariat sous l'auvent du fourgon, Claude, 80 ans, s'apprête à rencontrer le médecin. Le sien est parti en retraite en janvier : " Je souffre de tension, de diabète et de cholestérol, tout ce qui vient avec l'âge, résume Claude*. Avant de partir en retraite, le médecin de Saulzais-le-Potier m'avait fait une ordonnance pour un an. Mais il y a un mois, j'ai eu une alerte. Ma jambe et mon bras droit, ne répondaient plus ! "*

Claude, 80 ans, et sa femme Marie-Laure © Radio France - Michel Benoit

Claude a été pris en charge par les médecins de l'hôpital il y a un mois, il veut être rassuré aujourd'hui sur son traitement. C'est le docteur Géraldine Servant qui va donc le recevoir dans un espace un peu contraint mais fonctionnel : " On a tout ce qu'il faut : le lit d'examen, les instruments bien rangés là où il faut, détaille le docteur Servant*. On a l'équipement. La seule contrainte, c'est que c'est du mobile, il faut donc tout ranger dans les caisses à chaque fois, bien les attacher pour rouler et les ressortir. Et puis, ce sont des patients qu'on ne connait pas. On doit donc revoir à chaque fois leurs antécédents. La consultation est plus longue, on l'appréhende différemment par rapport à un patient qu'on suivrait.*"

Le dr Servant (à gauche), Marie-Line Cirre, conseillère départementale, et Bénédicte de Choulot, vice-présidente du conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Consultation réservée uniquement aux patients n'ayant plus de médecin traitant et souffrant d'affection longue durée. Les rendez-vous sont pris uniquement deux après-midi par semaine, les mardis et jeudis après-midi de 14H à 16H en téléphonant au 02 48 240 800 : " Si vous avez juste un problème de douleur, ça passera peut-être après un problème cardiaque ou un souci plus vital " prévient le docteur Servant.

L'accueil se fait sous un auvent © Radio France - Michel Benoit

Ce sera effectivement compliqué de répondre à toute la demande. Claude ne se fait pas d'illusion : " C'est très bien, mais ce n'est pas avec un médecin trois jours par semaine, dans un fourgon, qu'on remplacera vingt ou trente médecins qui partent en retraite, s'énerve un peu le retraité. En France, c'est pas quand on a les pieds dans la bouse qu'on réagit, c'est quand on a l'odeur sous le nez ! Ca fait quarante ans que là-haut, ils savaient qu'on manquerait de médecins."

Le cabinet médical itinérant s'arrêtera dans une douzaine de comumnes du Cher, dans un premier temps. © Radio France - Michel Benoit

Le docteur de Saulzais partie en retraite en janvier avait une patientèle de 2000 personnes : " Ce cabinet, c'est une première étape, rassure Marie-Line Cerre, conseillère départementale du Cher. La santé, n'est pas de notre ressort, mais on veut s'y atteler car c'est un souci d'attractivité pour nos campagnes. Si d'autres médecins veulent nous rejoindre, et notamment des médecins retraités à temps partiel, on prend. Et on va tout faire pour attirer des jeunes médecins afin qu'ils s'installent chez nous : bourses d'études, formation de maîtres de stages, développement des cabines de téléconsultation. On va renforcer l'action." Une cabine de téléconsultation devrait d'ailleurs ouvrir à la maison France Services de Saulzais le Potier à l'automne. Pour l'instant, une douzaine de communes accueilleront ce cabinet médical itinérant à raison d'une fois toutes les quatre à six semaines.