Cher : les soins dentaires, trop négligés par les publics fragiles

Durant quatre ans, le groupement hospitalier de territoire, qui regroupe les principaux hôpitaux du département du Cher, a proposé des dépistages gratuits à 5.000 personnes dites fragiles : des résidents de maisons de retraite, ou des personnes handicapées vivant en foyer notamment. Résultat, les trois-quarts ont besoin de soins. Une initiative pilote financée à hauteur de 600.000 euros par le ministère de la Santé, qui devrait faire avancer les choses en France, c'est du moins ce qu'espèrent les porteurs du projet, mais il faudra encore faire sauter quelques verrous.

Yvette Gadroy et Véronique Collard, infirmières de dépistage ; Marie Fleurier, infirmière coordinatrice Télésanté - Centre hospitalier de Bourges

Au total 4.432 examens bucco-dentaires réalisés, et à chaque fois, c'est une infirmière qui filmait ou photographiait le palais avec une petite caméra. Les images étaient ensuite examinées à distance par un dentiste partenaire. Dans 76% des cas, on a détecté un besoin de consultation. La télé-expertise a montré toute son utilité estime Yasamine Baroukzaï, directrice de cabinet à l'hôpital Jacques Cœur de Bourges. "Les chirurgiens-dentistes du projet ont analysé des clichés photos et vidéos et ont réussi à fournir à ces soixante-trois structures visitées des bilans bucco-dentaires tout à fait efficaces et efficients. Je pense, compte-tenu des résultats positifs de ce projet, que les télé-expertises des chirurgiens-dentistes doivent être remboursées en France."

En attendant plus, des kits de brossage vont être distribués dans certaines structures d'accueil du Cher - Centre hospitalier de Bourges

Dépister les personnes dites fragiles

Cela risque de prendre plusieurs années... La priorité, c'est maintenant de soigner ces personnes dites fragiles. Le projet pourrait déboucher sur la création d'un bus bucco-dentaire qui irait dans ces structures d'accueil à la rencontre de ces publics : "Évidemment, on ne pourra pas réaliser les interventions qu'on effectue au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, au bloc opératoire, prévient Yasamine Baroukzaï. Pour autant, s'il s'agit de faire un détartrage, de soigner une carie, ou d'arracher une dent, il est tout à fait envisageable de le réaliser par exemple sur le parking d'un Ehpad, dans ce bus bucco-dentaire. La priorité maintenant qu'on a cartographié ces besoins, c'est de les prendre en charge."

Ce dépistage bucco-dentaire des publics fragiles est le premier "Article 51", dispositif innovant, à recevoir un avis favorable par le ministère de la santé en région Centre-Val de Loire. On n'en est pas peu fier dans le Cher, mais il faudra rapidement passé à la phase suivante des soins. D'ici la Toussaint, des kits de brossage seront distribués dans certaines de ces structures. De nombreux résidents, personnes âgées en Ehpad notamment, ne disposent même pas de brosse à dent.