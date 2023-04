Cher : un programme pilote de lutte contre l'obésité

Cette expérimentation, baptisée Timéo, est menée en collaboration avec la clinique Guillaume de Varye de Saint-Doulchard. 1000 personnes sur cinq ans vont pouvoir bénéficier d'un suivi individuel avec des consultations remboursées par la sécurité sociale. Timéo est actif depuis juillet dernier, 170 patients se sont déjà inscrits.

Tout commence avec un premier bilan à la clinique Guillaume de Varye pour ensuite adapter le suivi individuel...

Au programme notamment, une marche de six minutes : " C'est un test qui permet de mesurer les capacités fonctionnelles sous maximales du patient. On va noter la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène " explique Sophie, enseignante en activité physique adaptée. Le patient rencontre aussi une diététicienne, une psychologue et bien sûr un médecin.

Une équipe pluridisciplinaire établit le suivi du patient et le programme des consultations à mener en médecine de ville © Radio France - Michel Benoit

Sophie, 23 ans, veut perdre 35 kilos : " Je ne suis pas bien dans ma peau. J'aimerais récupérer tout simplement un corps. C'est consécutif à un choc psychologique assez important il y a quelques années et je me suis refermée sur moi-même et sur la nourriture. Le nutella, les gâteaux. Je ne sortais plus. "

Un programme individuel est bâti par l'équipe pluridisciplinaire qui module les consultations selon le profil du patient.

Les malades sont suivis en médecine de ville et les consultations sont remboursées la première année pour un plafond de 1.600 euros. Le frein financier est levé, le temps d'adopter les bons gestes dans la vie de tous les jours : " On peut même aller chez les gens " insiste le docteur Julie Aubert, médecin coordinatrice de timéo. " La diététicienne peut accompagner le patient pour faire ses courses, regarder dans ses placards et lui apprendre à lire les étiquettes des paquets. Le but, c'est de leur apprendre que ces bons gestes il faut les faire tous les jours. Evidemment, l'approche de l'obésité doit se faire de façon pluridisciplinaire, avec un suivi psychologique."

Arnaud Boudenot, docteur en sciences du sport, référent Timéo dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Durant la première année, les personnes suivies apprennent " à bien faire ". Plus d'activité physique, une meilleure hygiène alimentaire, des consultations psychologiques : " C'est l'effet starter " analyse le docteur Arnaud Boudenot, référent du programme Timéo dans le Cher. " La première année de suivi est remboursée par la sécurité sociale et c'est très important. Cela permet de mettre sur pied, un suivi complet sans que cela ne coûte un centime au patient. On met en place de bonnes habitudes tout en travaillant sur le mental. Les années suivantes, il faut entretenir cela et le coût est limité puisque les bases ont été acquises. Le suivi se fait sur cinq ans. Cela permet de stabiliser les résultats." Le programme Timéo recherche des volontaires mais aussi des psychologues partenaires.