Cher : une nouvelle campagne de distribution d'iode commence

Cher, France

Depuis la tragédie de Fukushima, les autorités ont décidé d'élargir le périmètre de sécurité autour des centrales nucléaires. Il est donc passé à vingt kilomètres. Dix-huit communes du Cher rejoignent ce PPI (Plan Particulier d'Intervention), et les habitants n'avaient pas encore leurs pastilles d'iode. Ce PPI concerne désormais 22.000 habitants du Cher.

Les tours de la centrale de Belleville sur Loire (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Dans le rayon de dix km autour de la centrale, les habitants sont déjà dotés de ces pastilles d'iode. Ce n'est pas le cas dans ce rayon de dix à vingt km qui descend désormais jusqu'à Sancerre. Il vous suffit de vous présenter avec votre bon dans votre pharmacie : " Il faut vraiment aller retirer ces pastilles d'iode même si le risque qu'on doive s'en servir est extrêmement faible, insiste François Bourneau, directeur de cabinet de la préfète du Cher. Et ensuite, rangez-les dans votre pharmacie pour les retrouver facilement. On s'aperçoit que beaucoup de foyers perdent ces pastilles." Lors des précédentes campagnes, seul un foyer sur deux est allé retirer ses pastilles d'iode (53 %) et seulement 44 % des entreprises.

Le Plan Particulier d'Intervention autour de la de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire descend désormais jusque Sancerre. © Radio France - Michel Benoit

Les maires doivent également veiller à ce que les stocks d'iode soient suffisants dans les établissements municipaux qui accueillent du public : " Les comprimés sont stockés dans des boites bris de glace disposées à chaque entrée de bâtiment, indique Patrick Bagot, maire de Belleville sur Loire. Par exemple en ce qui concerne la piscine de Belleville, sa capacité est de 600 personnes. On a donc conservé le nombre de pastilles pour une fréquentation maximale de l'établissement. Franchement, ça ne provoque aucune inquiétude chez la majeure partie des habitants. En revanche, ils s'en préoccupent et on a souvent beaucoup de monde aux réunions publiques consacrées à la sécurité autour de la centrale." Ces pastilles d'iode ne doivent être ouvertes que sur ordre des autorités, en cas de fuites radio actives. L'iode ainsi ingéré permettra de saturer la glande thyroïde et évitera que l'iode radio actif contenu dans l'air ne vienne s'y accumuler provoquant un risque de cancer. Pour tous renseignements, un numéro de téléphone : 0800 96 00 20 et un site internet : www.distribution-iode.com.