Cher : vaccination accrue à partir du 8 avril

Le centre de vaccination de Bourges ( Monmarteau) va être transféré à partir de lundi prochain (29 mars) dans les salons VIP du Prado. Sa capacité sera doublée et un deuxième centre de vaccination va ouvrir à St-Doulchard en avril, en plus de Vierzon, St-Amand-Montrond, et des centres de vaccination temporaires. Le Cher reçoit actuellement 3.500 doses de vaccins par semaine. A partir du 8 avril, il en recevra 9.500. Une lueur d'espoir alors que les statistiques ont tendance à se dégrader dans le département...

Bertrand Moulin, directeur de l'ARS dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

L'Eure et Loir, la Nièvre, juste à côté, présentent des chiffres de plus en plus mauvais. Il ne faut donc surtout pas relâcher la vigilance dans le Cher en attendant cette montée en puissance de la vaccination avec presque trois fois plus de doses Pfizer début avril : " A partir du 8 avril, on recevra davantage de doses chaque semaine" se réjouit Bertrand Moulin, directeur de l'ARS dans le Cher. " On va donc faire monter en charge les centres qui existent déjà. On va aussi multiplier les centres de vaccination temporaire (St-Germain-du-Puy, St-Martin-d'Auxigny, Vailly sur Sauldre, et Culan sont programmés). Et on va pouvoir irriguer davantage l'agglomération de Bourges avec un second centre qui va ouvrir à St-Doulchard, capable de réaliser 500 injections par semaine."

L'objectif est d'avoir vacciner au moins 80 % des plus de 75 ans du Cher, vers mi avril, pour diminuer la pression dans les hôpitaux © Radio France - Michel Benoit

Ce centre de St-Doulchard fonctionnera les weekend, y compris le dimanche à partir du 10 avril. Le centre de vaccination de Bourges qui sera transféré de Monmarteau au Prado, pourra réaliser 2.500 injections par semaine contre environ un millier en ce moment : " On devrait pouvoir atteindre les 80 % des plus de 75 ans vaccinés avec une première injection autour du 10/15 avril " ajoute Bertrand Moulin. " A partir du moment où les créneaux proposés ne trouveront plus preneurs, on pourra élargir la vaccination à des personnes plus jeunes, probablement autour de mi-avril." L'objectif est d'atteindre les 2.000 injections sur Vierzon chaque semaine. Dans le Cher, 12 % de la population totale est actuellement vaccinée : environ 31.000 personnes dont 16.000 ont reçu la 2eme injection.