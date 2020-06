Cherbourg : 150 manifestants réclament plus de moyens pour la santé

Des casseroles, des cloches ou des sifflets pour réveiller le centre-ville de Cherbourg et les consciences. 150 personnes ont fait du bruit dans le centre-ville de Cherbourg ce mardi soir pour réclamer une nouvelle fois plus de moyens pour la santé et notamment le centre hospitalier du Cotentin. Sur les pancartes, les manifestants demandent des réouvertures de lits, de la reconnaissance pour le personnel et des revalorisations de salaires.

On ne peut plus se contenter de belles paroles

Ces revendications étaient déjà là avant la crise du covid-19, mais l'épidémie a mis encore plus en lumière les difficultés quotidiennes du monde de la santé. Valérie Dubanet, infirmière anesthésiste, espère du changement et appelle la population à rejoindre le mouvement.

" Vous nous avez soutenus et applaudis. Là, on vous emmène dans la rue pour réclamer haut et fort la santé pour tous. Le gouvernement nous a fait des promesses. Nous on attend des réponses. On ne peut plus se contenter de belles paroles"

Cette manifestation à l'appel de la CGT est une répétition avant la grande journée nationale de mobilisation pour l'hôpital dans une semaine, le 16 juin.