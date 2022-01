Cherbourg : comment accéder aux urgences de l’hôpital à partir de ce lundi

A partir de ce lundi soir, une régulation est mise en place aux urgences du Centre hospitalier du Cotentin. Entre 19h et 8h30, vous ne pourrez plus accéder librement aux urgences de l’hôpital.

Confronté à un manque de personnel, le centre hospitalier public du Cotentin met en place - pour une durée indéterminée - un dispositif de régulation à l’entrée des urgences le soir et la nuit.

Pas d’accès aux urgences le soir sans avoir composé le 15

La journée, les règles restent les mêmes. En revanche, dès 19h et jusqu’à 8h30, vous ne pourrez plus accéder librement aux urgences du CHPC. Vous devez d’abord composer le « 15 ». Un médecin régulateur vous répondra en moins d’une minute et fera une évaluation de la situation. Il pourra vous donner le feu vert pour accéder aux urgences, vous orienter vers SOS Médecins ou, si cela peut attendre, vers votre généraliste... si vous en avez un.

Un manque de personnel récurrent

Aux urgences de Cherbourg, l’effectif se compose de 9 médecins là où il en faudrait en théorie 24. Ce manque de personnel n’est pas nouveau, et le recours à l’intérim, très coûteux (6 millions d’euros par an pour l’hôpital de Cherbourg), ne peut combler tous les trous du planning.

« Chaque jour, 40 à 50 personnes se présentent aux urgences de Cherbourg, alors qu’elles n’ont rien à y faire », constate Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin et président du conseil de surveillance de l’hôpital qui en appelle au « civisme » de la population.

On tiendra jusqu’à l’épuisement

Cette régulation le soir et la nuit doit permettre de soulager un service sous tension. La médecine de ville et SOS Médecins se réorganisent aussi pour accompagner ce dispositif et répondre à la demande de soins en ouvrant par exemple de nouveau créneaux de consultation entre 19h et 22h.

Des médecins pas assez nombreux sur le territoire et déjà surchargés de travail. "On est au max, mais on tiendra jusqu’à l’épuisement", promet Christophe Marchenay, le président de SOS Médecins à Cherbourg.