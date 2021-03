Cherbourg : Il existe des listes d'attente pour aider ceux qui n'arrivent pas à prendre rendez-vous

Pour les plus de 75 ans, la vaccination s'est ouverte en janvier dernier. Christianne, 84 ans, n'a pas hésité et a appelé le numéro régional que lui a communiqué, dans un courrier, l'Assurance Maladie. Mais pas de chance, il n'y a déjà plus de rendez-vous disponible. Depuis, cette habitante de Cherbourg-Octeville, appelle tous les jours et désespère.

"J'appelle tous les jours le numéro.. ma fille aussi m'aide, j'ai même appelé mon médecin mais elle me dit d'insister..." explique Christianne, assise papier à la main. Sauf que Christianne n'est pas la seule dans ce cas-là. Le numéro régional est saturé reconnaît le docteur Philippe Cholet, membre de l'Union Régionale des Médecins Libéraux.

A Cherbourg-en-Cotentin, la ville a mis en place un système de liste d'attente par quartier, et donc moins engorgé que le service régional.

- l'Espace Public Numérique (EPN) de Tourlaville– Bibliothèque Boris Vian, 02 33 88 04 62 (370 rue des Colverts 50110)

- La Mosaïque – La Glacerie, 02 33 43 86 86, (rue des poètes 50470)

- la Maison Françoise Giroud – Cherbourg-Octeville, 02 33 44 54 44, (1 rue du Neufbourg 50100)

- la Maison Flora Tristan – Cherbourg-Octeville, 02 33 94 58 59, (33 rue de Bougainville 50100)

- la Maison Olympes De Gouges – Cherbourg-Octeville, 02 33 01 89 90, (rue de l’Ile de France 50100)

- Le Village Numérique – Cherbourg-Octeville, 02 33 44 02 93, (108 avenue de Normandie 50100)

- le Puzzle – Equeurdreville-Hainneville, 02 33 01 81 70, (25 rue Jean Moulin 50120)

- le Totem - Equeurdreville-Hainneville, 02 33 01 01 75, (50 rue des Hauts Varengs 50120)

- Le Cétici - Equeurdreville-Hainneville, 02 50 79 18 10, (36 avenue de Tourville 50120)

- le CCAS de Querqueville, 02 33 01 65 04, (3 avenue de Couville 50460)